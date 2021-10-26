CHP 'hayır' demişti: İYİ Parti tezkereye 'Evet' oyu verecek

26 Ekim 2021 Salı, 15:44

Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon için Cumhurbaşkanı'na verilen yetkinin iki yıl daha uzatılmasını öngören tezkere Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tezkereyi eleştirerek, "Bizim askerlerimiz şehit olsun bunu istiyor beyefendi. Neden garibanın evladı çocuğu orada şehit olsun? Komando marşı söyleyen TÜGVA'cılar var. Gönder kardeşim onları Suriye'ye başkomutanı da Bilal Erdoğan olsun" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından kısa bir süre sonra, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon yetkisini uzatan tezkereye hayır oyu vereceklerini duyurdu.

İYİ PARTİ 'EVET' DİYECEK

Özel'in açıklamasının ardından cumhuriyet.com.tr'ye konuşan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, partilerinin tezkereye 'Evet' diyeceğini söyledi.

CHP'nin 'hayır' yönünde karar belirtmesine saygı duyduklarını söyleyen Çıray, "Millet İttifak'ı ayrı, partilerin siyasi tutumları ayrıdır. Bizim 'Evet' oyu kullanacak olmamızın iç politika ile alakası yoktur" dedi.

Parlamenter sistem vurgusu da yapan İYİ Partili Çıray, Millet İttifakı'nın bir seçim ittifakı olduğunu ifade ederek, verecekleri kararın ittifakta oluşmuş bir görüş ayrılığı olarak yorumlanmaması gerektiğini belirtti.

'TÜRK ASKERİNİN GÜVENLİĞİ İÇİN'

Suriye ve Irak tezkerelerinin bir arada oylamaya sunulmasını kurnaz bir oyun olarak değerlendiren Çıray, "Tezkereye Suriye'de bulunan Türk askerinin güvenliği için 'Evet' oyu vereceğiz" açıklaması yaptı.