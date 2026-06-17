Ahmet Davutoğlu'nun hedefinde CHP var: 'Ana muhalefet partisi temiz siyaset iddiasında bulunamaz'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeni Yol grup toplantısında konuştu.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nde Türkiye'nin 182 ülke arasında 124'üncü sırada olduğunu belirten Davutoğlu, "Şimdi bakalım bunların sorumluları kimler? Sadece eleştirmekle değil, yön göstermekle de sorumluyuz" dedi.

Küresel güçlerin dünyayı şekillendirmeye çalıştığını, Türkiye'deki iktidarın ise muhalefeti dizayn etme peşinde olduğunu söyleyen Davutoğlu, "Küresel güçler bölgeye yeni bir dizayn getirme çabası içinde. Gecelerini, gündüzlerini bunun için harcıyorlar. Bizim iktidar sahipleri muhalefeti nasıl parçalarım, muhalefetten nasıl milletvekili çalarım, bize alternatif olacak partileri nasıl küçültürüm, aralarına nasıl fitne ve nifak sokarım peşinde" eleştirisinde bulundu.

"TURGUT ÖZAL'IN EN VAHİM HATASINI AKLINIZDAN ÇIKARMAYIN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve AKP içinde siyasi tarihi bilenlere Turgut Özal dönemini hatırlatarak uyarılarda bulunan Davutoğlu, Özal'ın 12 Eylül sonrasında demokratikleşmenin önünü açtığını ve büyük devrimlere öncülük ettiğini savunarak şunları söyledi:

"Turgut Özal'ın en vahim hatası, 1987'de siyasi yasakların kalkması için yapılan referanduma, bizim nesil hatırlar, 'No' şapkasıyla katılıp bir demokratın hiçbir zaman yapmaması gereken bir şeyi yapması oldu. 'Benim dışımdaki siyasi liderlerin, 'Demirel'in, Ecevit'in, Erbakan'ın, Türkeş'in siyasi yasakları devam etsin ki ben bu ülkeyi yönetmeye devam edeyim' dedi. Milletin cevabı çok sert oldu.

1983 seçiminden de büyük başarı kazanan Özal, 1989 yerel seçimlerinde bütün gücünü kaybetti. Ey iktidar sahipleri, zihninizi muhalefeti nasıl parçalarım, aralarına nasıl fitne sokarım düşüncesiyle yormayın. Özal'ın o vahim hatasını hiç aklınızdan çıkarmayın."

"ANA MUHALEFET PARTİSİ FİİLEN İKİYE PARÇALANDI"

Muhalefet cephesinde de "ortak akıl" üretilmeye çalışılan her yerde engellerle karşılaşıldığını ve "tekil akılların" hakim kılınmak istendiğini ileri süren Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Ana muhalefet partisine bakın, fiilen ikiye parçalandılar. Yeni bir parti daha doğacak. Ben şunu demem: 'Onlar da çöksün, onlar da çöksün, bize yol açılsın'. Türkiye çöküyor, Türk siyaseti çöküyor. 12 Eylül'den sonra Halkçı Parti, SHP ayrımından kurtulmak için 10 yıl uğraştı CHP. Şimdi yeniden bölüneceksiniz. Bölünme sebebi ne? Şimdi mutlak butlan kararının partiye geri dönen Genel Başkan Sayın Kılıçdaroğlu'na da, 'Gerçek CHP'li biziz' diyen Sayın Özgür Özel Bey ekibine de, CHP'lilere söylüyorum: Sizler taraf olmamızı istiyorsunuz.

'Bizi seç, bizim yanımızda durun' diyorsunuz. Size karşı yapılan hukuk operasyonuna ve mutlak butlana kesinlikle 'yanlış' diyorum ve bunun siyasete bir operasyon olduğunu söylüyorum. Ama sonra da dönüp diyorum ki: Evet, CHP'li belediyeler dahil belediyelerin tamamı neredeyse yolsuzluğa bulanmıştır ve bundan temizlenmedikçe ana muhalefet partisi temiz siyaset iddiasında bulunamaz."

"YOLSUZLUK YAPANLAR DAHİ BUGÜN 'TEMİZ SİYASET' DİYOR"

Milletime sesleniyorum: Tercihinizi 'Tencere dibin kara, seninki benden kara' diyenler lehine yaptığınız sürece, 'Bizim adamlarsa bir müddet daha iktidarda kalsınlar, yolsuzluklarına göz yumalım' dediğiniz sürece ya da 'Bizim adamlar iktidara gelsin de bırakın yolsuzluk yapmış paralarla gelsinler' dediğiniz sürece bu ülke iflah olmaz.

Diğer muhalefet partilerine sesleniyorum: O veya bu tarafı seçmek adına, seçimlere doğru 'Acaba hangi ittifakı nasıl kurarız?' telaşı içinde karar aldığınız sürece Türkiye'ye bir alternatif üretemeyiz. Net olacak tavrımız. Kimin güce sahip olduğuna bakmaksızın net olacak. Tek güzel tarafı bunun, yolsuzluk yapanlar dahi bugün 'temiz siyaset' demeye başlıyor."

"ÇIPLAK ARAMA" TEPKİSİ: MEVZUAT TEPENİZDE PARÇALANSIN

Davutoğlu, İBB soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker’in mahkemede dile getirdiği gözaltında "çıplak arama" iddialarına da tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:

"Ne demek ya? Allah aşkına sizin dini değerlerinizden hiç mi haberiniz yok? İnsan onurundan, kadın onurundan hiç mi haberiniz yok? Bir kadın iddiada bulunuyor. Bir kadının böyle bir olayı anlatmak zorunda kalması bugünkü iktidar için yeterli ve Allah'ın indinde de büyük vebal getiren bir suçtur. Sonra bir bürokratik açıklama yapıldı. Her şey mevzuata uygun yapılmıştır. Mevzuat sizin tepenizde parçalansın.

İnsan onuru varken, kadın onuru varken mevzuat nedir? Böyle durumlarda mevzuata sığınılmaz. Vicdana sığınılır, akla sığınılır, ahlaka sığınılır, imana sığınılır. Nasıl hesap vereceksiniz Rabb'inizin huzurunda? Arkadaşlar, buna tolerans gösteren hiç kimsenin bir daha ahlaktan, dinden, maneviyattan bahsetme hakkı yoktur."