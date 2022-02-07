CHP İzmir'den 30 'fatura' protestosu: Zamları geri alın
CHP İzmir İl Başkanlığı, İzmir’de zamlara karşı 30 ilçede eylem yaptı. Faturaların yakıldığı protestolarda yapılan açıklamada, "Görmeyen, duymayan AKP ve Erdoğan’a buradan sesleniyoruz: Enerji fiyatlarına 2022 itibariyle getirilen zamları geri alın" denildi.
CHP İzmir İl Başkanlığı, kentin 30 ilçesinde elektrik zamlarını protesto etti. İzmir’in 30 ayrı ilçesinde düzenlenen eş zamanlı eylemlerde vatandaşlarla birlikte faturalarını yakan CHP’li yöneticiler, elektrik ve doğalgaz zamlarının geri alınması ve faturalardaki KDV oranın yüzde 1’e indirilmesi için hükümete çağrı yaptı.
Asgari ücretteki artışın Ocak ayındaki zamlarla ve yüksek faturalarla eridiğini duyuran CHP'li ilçe başkanları tarafından yayınlanan ortak metinde şu ifadelere yer verildi:
“Liyakatsiz ve adaletsiz düzenin kurucuları halkımızı sömürerek günlük elektrik tüketimi yüz bin lirayı bulan saraylarda yaşamaktadır. Elektrik, doğalgaz ve akaryakıt fiyatlarının artık mücadele edilemez boyutlara geldiğini görmemek için kör olmak, yaşam için elzem olan enerji fiyatlarının altında ezilen, yoksullaştırılan halk yığınlarının feryadını duymamak için ise sağır olmak gerekli. Görmeyen, duymayan AKP ve Erdoğan’a sesleniyoruz, enerji fiyatlarına 2022 itibariyle getirilen zamları geri alın. Sadece Ocak ve Şubat ayı elektrik faturalarında 1.6 milyar TL dağıtım şirketleri tarafından haksız olarak faturalandırılmıştır. Bu ücretin tüketicilere iade edilmesini, enerji kalemlerindeki tüm fiyat artışlarının gözden geçirilmesini, elektrik ve doğalgazda KDV oranının yüzde 1’e indirilmesini, gelir düzeyi düşük, dezavantajlı gruplar için enerji kalemlerine doğrudan destek sağlanmasını Cumhuriyet Halk Partisi olarak halkımız adına talep ediyoruz. Çalışan nüfusunun yüzde 43’ünü asgari ücrete mahkûm eden, gençlerini yurt dışına gitmeye ya da intihara sürükleyen, esnafının kepengini kapatan, sanayicisinin üretimini kısıtlayan, çiftçisini ekip biçemez hale getiren bu tek adam düzeni değişmelidir ve değiştireceğiz.”
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