Mardin'de zamlar yurttaşı isyan ettirdi, 'Tayyip istifa' sloganları atıldı
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yurttaşlar elektrik zamları başta olmak üzere yapılan zamları protesto etmek için sokağa çıktı. Polis ve yurttaşlar arasında zaman zaman gerginlik yaşanırken polis bazı bölgelerde kitleye biber gazı ile müdahale etti.
Mardin'in Kızıltepe ilçesi Özgürlük Meydanı’nda öğlen saatlerinde bir araya gelen yüzlerce yurttaş, ellerinde dövizler ve elektrik faturaları taşıdı.
Elektrik faturalarına isyan eden bazı vatandaşlar, faturaları meydanda yakarak tepki gösterdi. “Tayyip istifa”, “Devlet istifa”, "AKP istifa", “DEDAŞ istifa” ve “Kahrolsun DEDAŞ” sloganları atan vatandaşlar zamların geri çekilmesini istedi. Bir süre meydanda bekleyen vatandaşlar Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) binasına doğru yürümek istedi.
BİBER GAZI KULLANILDI
Vatandaşlar, Musa Anter Caddesi, Kilise Caddesi ve Hastane Caddesini trafiğe kapatarak yürüyüşlerini sürdürdü. Polislerin kalkanlar ve zırhlı araçlarla yolu kapatması üzerine uzun bir süre Hastane Caddesini trafiğe kapatan vatandaşlar burada da tepkilerini dile getirdi.
Yer yer polis ve vatandaşlar arasında gerginlik yaşanırken polis bazı bölgelerde vatandaşlara biber gazı ile müdahale ettiği görüldü.
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