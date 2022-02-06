Mardin'de zamlar yurttaşı isyan ettirdi, 'Tayyip istifa' sloganları atıldı

06 Şubat 2022 Pazar, 21:55

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Özgürlük Meydanı’nda öğlen saatlerinde bir araya gelen yüzlerce yurttaş, ellerinde dövizler ve elektrik faturaları taşıdı.

Elektrik faturalarına isyan eden bazı vatandaşlar, faturaları meydanda yakarak tepki gösterdi. “Tayyip istifa”, “Devlet istifa”, "AKP istifa", “DEDAŞ istifa” ve “Kahrolsun DEDAŞ” sloganları atan vatandaşlar zamların geri çekilmesini istedi. Bir süre meydanda bekleyen vatandaşlar Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) binasına doğru yürümek istedi.

BİBER GAZI KULLANILDI

Vatandaşlar, Musa Anter Caddesi, Kilise Caddesi ve Hastane Caddesini trafiğe kapatarak yürüyüşlerini sürdürdü. Polislerin kalkanlar ve zırhlı araçlarla yolu kapatması üzerine uzun bir süre Hastane Caddesini trafiğe kapatan vatandaşlar burada da tepkilerini dile getirdi.

Yer yer polis ve vatandaşlar arasında gerginlik yaşanırken polis bazı bölgelerde vatandaşlara biber gazı ile müdahale ettiği görüldü.