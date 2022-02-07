Genco Erkal'dan zam tepkisi: 'İktidarınızın sonu olacak'

07 Şubat 2022 Pazartesi, 11:48

Sanatçı Genco Erkal, son zamanlarda artan zamlarla ilgili açıklamalarda bulundu, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi.

Erkal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Elektrik, doğalgaz ve yaşamı çekilmez hale getiren bütün zamlar iktidarınızın sonu olacak. İnsanların canını yaktınız, ahını aldınız. Dilerim 2023’ü göremeyesiniz" dedi.

Elektrik, doğalgaz ve yaşamı çekilmez hale getiren bütün zamlar iktidarınızın sonu olacak. İnsanların canını yaktınız, ahını aldınız. Dilerim 2023’ü göremeyesiniz. — GENCO ERKAL (@DOSTLARTIYATRO) February 7, 2022

NE OLMUŞTU?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'düşük faiz' ısrarı sonucunda eylül ayında art arda faiz indirimine gidildi. Aralık ayına gelindiğinde dolar/TL, bu adımlara paralel olarak 18 seviyesine kadar yükseldi.

Bu dört aylık süreçte iğneden ipliğe her şeye 'maliyetlerdeki artış' gerekçe gösterilerek zam yapıldı. Daha sonra Türk lirasındaki değer kaybını durdurmak için kur korumalı TL mevduat desteği devreye sokuldu, ancak doların 13 liraya düşmesi yapılan zamların geri alınmasına yetmedi. Yeni yılın ilk saatlerinden itibaren elektrik, doğalgaz ve akaryakıta peş peşe zamlar yapıldı.

Özellikle elektrikte kademeli tarifeye geçilmesiyle milyonlarca kişinin faturası 2'ye, hatta 3'e katlandı.



