CHP Karşıyaka Atakent Lisesi'nin önünde toplandı: Bu gizlilik neden?

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 16:57

CHP Karşıyaka İlçe Örgütü tarafından yapılan açıklamada yıkım kararına sert tepki gösterildi. CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Koç karar gerekçelerinin kamuoyuyla paylaşılması çağrısı yaparken, “Testler yapıldıysa bu sonuçlar açıklanmalıdır. Bu gizlilik neden? Bu büyük mağduriyeti yaşayan öğrencilerimizden ve anne-babalarından bu bilgiler neden saklanıyor?” diye sordu.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın İzmir’in köklü eğitim kurumlarından olan Karşıyaka Atakent Anadolu Lisesi için depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle aldığı yıkım kararına tepkiler bitmiyor. Karşıyaka Belediyesi’nin kurumun ve velilerin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden deprem dayanıksızlığına yönelik bilgilendirme talep etmesine rağmen cevap alamadı. CHP Karşıyaka İlçe Örgütü, tek gündemle gerçekleşen olağan toplantısını Atakent Anadolu Lisesi’nin önünde yaptı.

KOÇ: BU BİLGİLER NEDEN SAKLANIYOR?

Velilerin de destek verdiği açıklamada konuşan CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Koç, lisenin boşaltılma ve yıkım kararının aniden alındığını, öğrenci ve velilerin bile bu kararı basından öğrendiğini ifade ederek, “Boşaltma ve yıkım kararının binanın depreme dayanıksızlığı nedeniyle alındığı söylenmektedir. Ama bu testlerin ne zaman ve kim tarafından yapıldığı bilinmemektedir. Eğer yapıldıysa bu sonuçlar açıklanmalıdır. Bu gizlilik neden? Bu büyük mağduriyeti yaşayan öğrencilerimizden ve anne-babalarından bu bilgiler neden saklanıyor?” diye konuştu.

“EĞER BİNA DEPREME DAYANIKSIZ İSE…”

“Okul binası 1991 yılında yapıldı ve yıllardır hizmet veriyor” diye devam eden Koç, “İki yıl önce büyük bir deprem yaşandı. Karşıyaka’da çok sayıda bina ağır ve orta derecede hasar almışken Atakent Anadolu Lisesi bu derece bir hasar almadı. Eğer bina depreme dayanıksız ise depremden hemen sonra neden boşaltılmadı?” diye sordu.

“YIKILMASINI KABUL ETMİYORUZ”

Yapılan testlerin derhal kamuoyuyla paylaşılması çağrısında bulunan Koç sözlerini şöyle tamamladı: Karşıyaka’nın en önemli okullarından birinin daha belirsiz nedenlerle yıkılmasını kabul etmiyoruz. Hastanemizi yıktınız. Tapu dairemizi Alsancak’a taşıdınız. Öğretmen evimizi tadilat gerekçesi ile talan ettiniz ve alakasız birilerine verdiniz. Tarihi tren istasyonumuzu restoran işletmesine verdiniz ama Karşıyaka halkına kültür tesisi olmasına izin vermediniz. Yaptığınız her türlü yanlışın bir gün hesabı sorulacaktır. Atakent Anadolu Lisesi ve diğer okullarımızın öğrencileri mağdur etmeden doğru düzgün planlama ile yenilenmesini istiyoruz. Madem okulu yıkacaktınız 300 yeni öğrenciyi neden aldınız? 1200 öğrenciyi, 1200 başkan öğrencisi olan başka bir okula zorla sıkıştırarak sorumsuzluğu örtemezsiniz. Önce bu yıkım kararının gerekçelerini şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşın sonra gerçekten yıkım zorunlu ise öğrencileri eğitimi aksamayacak şekilde başka bir okula alın.