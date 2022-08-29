Karşıyaka Belediyesi: Atakent Anadolu Lisesi için bakanlıktan raporu gelmedi

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 17:59

İzmir Karşıyaka’daki Atakent Anadolu Lisesi’ne, Milli Eğitim Bakanlığı’nca depreme dayanıksız gerekçesiyle yıkım kararı verildi. Karşıyaka Belediyesi karar sonrası yapılan testlerin raporlarını bakanlıktan talep ettiğini duyurdu. Karşıyaka Belediyesi, yaptığı yeni bir açıklamayla bakanlığın belediyeye herhangi bir ölçüm sonucu ve rapor iletmediğini duyurdu.

Yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

“Kamuoyunun bildiği üzere, Milli Eğitim Bakanlığı ilgili daire başkanlığı temmuz ayı sonlarında ilçemiz Atakent Anadolu Lisesi binasının boşaltılması ve yıkılması kararını kamuoyu ile paylaşmıştır. Bu kararın gerekçesi olarak yapılan testlerin binanın depreme dayanıksız olduğunu göstermesi olduğu bildirilmiştir. Takip eden süreç içerisinde bazı iddialar ortaya atılırken, öğrenci velilerinden oluşan bir grup belediyemize sözlü ve yazılı olarak başvurarak binanın depreme dayanıklılığı konusunda yapılan testler hakkında daha detaylı ve somut bilgi talep etmiştir. Konunun gündeme geldiği ilk günden bugüne binanın depreme dayanıklılığı konusunda herhangi bir ölçüm sonucu ve rapor belediyemize iletilmemiştir. Riskli yapı süreçlerinin onaylarının girildiği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı A.R.A.A.D sisteminde de okulla ilgili herhangi bir kayda rastlanmamıştır. Bu şartlar altında ilgili vatandaşlarımızın sorularına cevap verebilmek için yazılı olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurulmuş, yapıldığı söylenen depreme dayanıklılık testleri ve verilen raporların sonuçları hakkında bilgi talep edilmiş, ancak bugüne kadar yazılı ve sözlü taleplerimize karşılık herhangi bir bilgi bize iletilmemiştir. Genel izlenimimiz yapılan testlerin sonuçlarının bizimle paylaşılmayacağı yönündedir.

Yıkım ve taşıma kararı sonrası 1200 öğrencili Atakent Anadolu Lisesi öğrenci ve velilerinin mağdur olmaması adına yeterli ve gerekli önlemlerin alınması en büyük dileğimizdir.”



