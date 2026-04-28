CHP Keçiören İlçe Başkanlığı'na saldırı: Saldırgan tutuklandı

28.04.2026 14:01:00
CHP Keçiören İlçe Başkanlığı'na saldırı düzenlediği tespit edilen M.G isimli saldırgan, "siyasi partilerin veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme" ve "silahla tehdit" suçlarından tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, CHP Keçiören İlçe Başkanlığı'na ait binaya zarar verdiği ve çevredekileri tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli M.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheli, "siyasi partilerin veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme" ve "silahla tehdit" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

TUTUKLAMA KARARI

Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgusunda ifade vermek istemediğini belirten şüphelinin avukatı ise müvekkilinin şizofreni hastası olduğuna dair adli tıp raporu bulunduğunu savunarak, tutuklama yerine ilgili sağlık kurumuna gönderilmesini talep etti.

Hakimlik, dosyadaki görüntü kayıtları, müşteki beyanları ve mevcut delil durumu kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu gerekçesiyle M.G.'nin tutuklanmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

CHP Ankara İl Başkanlığı, partinin Keçiören İlçe Başkanlığı'na 27 Nisan tarihinde saldırı düzenlendiğini duyurmuştu. 

Saldırının ardından yapılan açıklamada "Biz bu karanlık anlayışı da, arkasındaki iradeyi de çok iyi tanıyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.

