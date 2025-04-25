CHP Kula İlçe Başkanı Kadir Girgin'den istifa kararı!

Manisa’nın Kula ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Kadir Girgin, sağlık sorunları ve iş yoğunluğunu gerekçe göstererek görevinden istifa etti.

CHP Kula İlçe Başkanı Kadir Girgin'den istifa kararı!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 25.04.2025 - 15:47

Manisa'da 20 Ağustos 2023 tarihinde yapılan ilçe kongresinde göreve seçilen Kula CHP İlçe Başkanı Kadir Girgin, sağlık sorunları ve iş yoğunluğunu gerekçe göstererek görevinden istifa etti.

BELEDİYE UZUN BİR ARANIN ARDINDAN CHP'YE GEÇMİŞTİ!

Girgin'in başkanlığı döneminde, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde Kula Belediyesi, uzun bir aranın ardından CHP yönetimine geçmişti.

Parti teşkilatına ve ilçe halkına teşekkür eden Girgin’in istifasının kabul edildiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, Kula İlçe Başkanlığı’na yeni atamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.


Etiketler: #CHP #istifa #Manisa #Kula

İlgili Haberler

DEVA Partisi'nde istifa: Nedenini açıkladı

DEVA Partisi'nde istifa: Nedenini açıkladı
İYİ Parti'den istifa etmişlerdi: Belediye başkanları AKP'ye geçti

İYİ Parti'den istifa etmişlerdi: Belediye başkanları AKP'ye geçti
Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı'dan sonra belediye meclis üyeleri de İYİ Parti'den istifa etti

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı'dan sonra belediye meclis üyeleri de İYİ Parti'den istifa etti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler