CHP Kula İlçe Başkanı Kadir Girgin'den istifa kararı!
Manisa’nın Kula ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Kadir Girgin, sağlık sorunları ve iş yoğunluğunu gerekçe göstererek görevinden istifa etti.
Manisa'da 20 Ağustos 2023 tarihinde yapılan ilçe kongresinde göreve seçilen Kula CHP İlçe Başkanı Kadir Girgin, sağlık sorunları ve iş yoğunluğunu gerekçe göstererek görevinden istifa etti.
BELEDİYE UZUN BİR ARANIN ARDINDAN CHP'YE GEÇMİŞTİ!
Girgin'in başkanlığı döneminde, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerde Kula Belediyesi, uzun bir aranın ardından CHP yönetimine geçmişti.
Parti teşkilatına ve ilçe halkına teşekkür eden Girgin’in istifasının kabul edildiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, Kula İlçe Başkanlığı’na yeni atamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.
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