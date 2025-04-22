DEVA Partisi'nde istifa: Nedenini açıkladı
DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen partisinden istifa ettiğini duyurdu.
DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ösen, şunları yazdı:
"2020 yılında Kurucu İzmir İl Başkanı olarak başladığım, ardından İzmir Milletvekili olarak sürdürdüğüm görevimi; her kademesinde emek verdiğim DEVA Partisi’nden istifa ederek sonlandırıyorum.
Bu kararı; fikir ve görüş ayrılıklarım nedeniyle aldım.
Beni siyasete katılmaya ikna eden Sayın Ali Babacan başta olmak üzere, tüm parti kurucularına teşekkür ederim.
En büyük teşekkürüm ise, başta İzmir teşkilatı olmak üzere, broşür dağıtıp sokak sokak gezdiğimiz, birlikte çalıştığımız, siyasi hayatımıza renk ve fikir katan tüm yol arkadaşlarıma. Bu yolda beraber yürüdük, birlikte emek verdik, birlikte başardık.
Adaletin su gibi berrak, refahın ise eşit dağıldığı bir Türkiye hedefiyle yoluma devam edeceğimi kamuoyuna saygıyla duyururum."
2020 yılında Kurucu İzmir İl Başkanı olarak başladığım, ardından İzmir Milletvekili olarak sürdürdüğüm görevimi; her kademesinde emek verdiğim DEVA Partisi’nden istifa ederek sonlandırıyorum.— Seda Kâya Ösen (@ssedakayaosen) April 22, 2025
Bu kararı; fikir ve görüş ayrılıklarım nedeniyle aldım.
Beni siyasete katılmaya ikna…
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