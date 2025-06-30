Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) 38. Olağan Kurultayı’nın iptali ve yetkili kurulların görevden uzaklaştırılması talebiyle açılan dava ertelendi. Peki, CHP kurultay davası ertelendi mi? CHP kurultay davası ne zamana ertelendi?

CHP KURULTAY DAVASI NE ZAMANA ERTELENDİ?

CHP'nin kurultayının iptali istemiyle açılan dava ertelendi. Dava 8 Eylül'de görülecek.

PM VE YDK ÜYELERİNDEN MÜDAHİLLİK TALEBİ

Duruşma öncesi, davaya konu kurultayda seçilen Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri, dava sonucunun kendilerini doğrudan etkileyeceğini belirterek, fer’i müdahillik talebini içeren dilekçelerini mahkemeye sundu.

Davaya katılma talebinde bulunan üyeler, dilekçelerinde şu ifadelere yer verdi:

“Davacı taraf, bazı delegelerin maddi menfaat karşılığında oy kullandığını, iradelerinin fesada uğratıldığını ve bu nedenle kurultayın iptali gerektiğini iddia etmektedir. Ancak bu iddialar hiçbir somut delile dayanmamakta, asılsız ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir.

Kurultayda tamamen özgür, eşit ve şeffaf bir seçim süreci sonucunda, delege iradesiyle seçildik. Davacı tarafın soyut ithamları, yalnızca şahsımızı değil, tüm delege iradesine ve parti içi demokrasiye yönelmiş ağır bir saldırı niteliğindedir.

Bu nedenle, dava sonucunda verilecek kararın doğrudan tarafımıza etkisi olacağından, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 66. maddesi uyarınca fer’i müdahillik talep ediyoruz. Bu sadece kişisel değil, demokratik işleyiş açısından da önemlidir.”



