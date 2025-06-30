Cumhuriyet Gazetesi Logo
CHP kurultay davası ertelendi mi? CHP kurultay davası ne zamana ertelendi?

CHP kurultay davası ertelendi mi? CHP kurultay davası ne zamana ertelendi?

30.06.2025 11:36:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
CHP kurultay davası ertelendi mi? CHP kurultay davası ne zamana ertelendi?

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı, bazı delegelerin itirazları nedeniyle yargıya taşındı. Peki, CHP kurultay davası ertelendi mi? CHP kurultay davası ne zamana ertelendi?

Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) 38. Olağan Kurultayı’nın iptali ve yetkili kurulların görevden uzaklaştırılması talebiyle açılan dava ertelendi. Peki, CHP kurultay davası ertelendi mi? CHP kurultay davası ne zamana ertelendi?

CHP KURULTAY DAVASI NE ZAMANA ERTELENDİ?

CHP'nin kurultayının iptali istemiyle açılan dava ertelendi. Dava 8 Eylül'de görülecek.

PM VE YDK ÜYELERİNDEN MÜDAHİLLİK TALEBİ

Duruşma öncesi, davaya konu kurultayda seçilen Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri, dava sonucunun kendilerini doğrudan etkileyeceğini belirterek, fer’i müdahillik talebini içeren dilekçelerini mahkemeye sundu.

Davaya katılma talebinde bulunan üyeler, dilekçelerinde şu ifadelere yer verdi:

“Davacı taraf, bazı delegelerin maddi menfaat karşılığında oy kullandığını, iradelerinin fesada uğratıldığını ve bu nedenle kurultayın iptali gerektiğini iddia etmektedir. Ancak bu iddialar hiçbir somut delile dayanmamakta, asılsız ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir.

Kurultayda tamamen özgür, eşit ve şeffaf bir seçim süreci sonucunda, delege iradesiyle seçildik. Davacı tarafın soyut ithamları, yalnızca şahsımızı değil, tüm delege iradesine ve parti içi demokrasiye yönelmiş ağır bir saldırı niteliğindedir.

Bu nedenle, dava sonucunda verilecek kararın doğrudan tarafımıza etkisi olacağından, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 66. maddesi uyarınca fer’i müdahillik talep ediyoruz. Bu sadece kişisel değil, demokratik işleyiş açısından da önemlidir.”


İlgili Konular: #CHP #dava #Kurultay

İlgili Haberler

Feri müdahale nedir? Feri müdahale ne demek? Feri müdahilin yetkileri neler?
Feri müdahale nedir? Feri müdahale ne demek? Feri müdahilin yetkileri neler? CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali ve yetkili kurulların görevden uzaklaştırılması talebiyle açılan davanın duruşması, bugün Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde başladı. 38. Olağan Kurultay’da seçilen CHP PM ve YDK üyeleri, dava sonucunda verilecek kararın taraflarına etkisi olacağına dikkati çekerek, CHP Genel Merkezi yanında feri müdahil olarak davaya katılma talebini içeren dilekçeyi mahkemeye sundu. Peki, Feri müdahale nedir? Feri müdahale ne demek? Feri müdahilin yetkileri neler?