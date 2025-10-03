CHP'li Arslan, PTT ile ilgili 'özelleştirme' iddialarını Meclis'e taşıdı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
3.10.2025 12:02:00
CHP Milletvekili İbrahim Arslan, PTT'nin özelleştirileceği iddialarına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Arslan, "PTT, bu ülkenin kılcal damarlarına işlemiş, 184 yıllık köklü bir kurumdur. Halkın malı olan bu güzide kurum şeffaf olmayan yöntemlerle satılamaz, özelleştirme adı altında yağmalanamaz" dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Posta ve Telgraf Teşkilatı’ndaki (PTT) yeniden yapılanma süreci ve çalışanların geleceğine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Geçen ay verdiği ilk önergesinde PTT’nin zarar eden bir kurum haline getirildiğini, başmüdürlüklerin kapatılacağı ve Eskişehir PTT Başmüdürlüğü’nün geleceğinin belirsizleştiğini gündeme getirdiğini, ancak önergeye yanıt verilmediğini belirten Arslan, "PTT, bu ülkenin kılcal damarlarına işlemiş, 184 yıllık köklü bir kurumdur. Halkın malı olan bu güzide kurum şeffaf olmayan yöntemlerle satılamaz, özelleştirme adı altında yağmalanamaz. PTT çökmedi, çökertildi. Bunun bedeli halka ve çalışanlara ödetilemez" değerlendirmesini yaptı.

Arslan, Bakan Uraloğlu'na şu soruları yöneltti:

"PTT’de 399 KHK’lı ve İHS’li personel arasındaki ücret, sosyal hak ve emeklilik yaşı farklılıklarının giderilmesine yönelik bir düzenleme yapılacak mıdır?

2014 yılında yapılan görevde yükselme sınavında statüsünü koruyarak unvan alan personele izin verilirken, 2024 yılında başarılı olan personele neden İHS’ye geçiş şartı getirilmiştir?

Çalışanların kamuoyuna yansıyan 'rızamız dışında başka kurumlara nakledileceğiz' iddiaları doğru mudur? 399’lu personelin hangi kurumlara aktarılması planlanmaktadır? Bu süreç gönüllülük esasına mı dayanacaktır?

PTT’ye bağlı iştiraklerin güncel kar/zarar durumu nedir? Bu iştirakler, ana şirketin zararlarını kapatmak için mi kullanılmaktadır?

PTT şubelerinin Ankara başta olmak üzere bazı illerde dönüşümlü çalışma (haftada 2–3 gün) sistemine geçirildiği, ardından kapatılacağı iddiaları doğru mudur?

PTT bünyesine firma çalışanı olarak alınan personelin, iktidara yakın bazı şirketler üzerinden (örneğin kamuoyunda dillendirilen özel bağlantılarla) istihdam edildiği iddiaları hakkında Bakanlığınızın açıklaması nedir?

PTT yönetiminde Varlık Fonu’nun doğrudan rolü var mıdır? Bu sürecin Varlık Fonu üzerinden gizli yürütüldüğü iddiaları doğru mudur? Yaklaşık 9 bin civarındaki 399’lu personelin geleceği hakkında hazırlanan planlar nelerdir? Bu çalışanların hak kaybına uğramaması için hangi tedbirler alınmaktadır?"

