CHP'li Bağcıoğlu’dan, 'deniz yetki alanları yasası' çağrısı: 'MEB ve EGAYDAAK mutlaka yer almalı'

17.05.2026 11:34:00
ANKA
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, hazırlanması planlanan “Deniz Yetki Alanları Kanunu”nda Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’e ilişkin temel sorunların açık şekilde düzenlenmesi gerektiğini belirterek, Doğu Akdeniz’de MEB ilanı ve EGAYDAAK meselesinin hukuki zemine kavuşturulması çağrısı yaptı.

CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, kamuoyunda “Mavi Vatan Yasası” olarak bilinen deniz yetki alanlarına yönelik yasal düzenlemeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Mavi Vatan’daki hak ve menfaatlerin korunması noktasında, bugüne kadarki dağınık mevzuattan ve farklı hükümlerden kaynaklanan muğlaklığı giderecek bir "Deniz Yetki Alanları Çerçeve Yasası"na ihtiyaç duyulduğu belirten Bağcıoğlu, şunları kaydetti:

"Ancak hazırlanması uzun yıllar süren ve adeta bir yılan hikayesine dönen bu kanunda, devletimizin kırmızı çizgisi olan Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’deki esas ve en kritik sorunların çözümüne net bir şekilde yer verilmesi gerekir. Bugün küresel ölçekte deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasında en kritik kavram olan Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) Doğu Akdeniz’de mutlaka ilan edilmeli, Ege’de ise egemenliğin temel anahtarı konumundaki EGAYDAAK meselesi bu kanunla mutlak surette hukuki bir zemine oturtulmalıdır. Bunlar yok sayılamaz, geri plana itilemez.

DOĞAL GAZ VE PETROL ARAMALARINA YENİDEN BAŞLAMA ÇAĞRISI

2019 yılında BM’ye deklare edilen sınırlar çerçevesinde, Doğu Akdeniz’de MEB ilanını bir an önce hayata geçirmeliyiz ki balıkçılık başta olmak üzere üçüncü taraf devletlerin haklarımızı gasp etmesinin önüne geçilsin ve haklarımız koruma altına alınsın. Sondaj ve araştırma gemisi filosu bakımından dünyada dördüncü sırada olan bir güç olarak Doğu Akdeniz’de ‘ipso facto’ (kendiliğinden) hakkımız olan doğal gaz ve petrol arama/çıkarma faaliyetlerine, 2020 yılından bu yana verilen araya son verilerek derhal ve kararlılıkla yeniden başlanmalıdır.

TÜM TARAFLARIN KATILIMINA VURGU

Hal böyleyken bu hayati unsurlar kapsanmadığı takdirde bu kanun hangi sorunlara çözüm olacaktır? Devletimizin denizlerdeki beka unsurlarını ve asli haklarını tam manasıyla içermeyen bir kanun, baştan kadük kalmaya mahkumdur. Talebimiz, ilgili kanunun denizcilik konusuna yıllarını vermiş tüm uzmanların da görüşü alınarak bu eksiklerin ivedilikle giderilmesi ve yasanın tarihsel sorumluluğuna uygun hale getirilmesidir.”

MSB: 'TSK, ülkemizin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumaya devam edecek'
MSB: 'TSK, ülkemizin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumaya devam edecek' MSB'den yapılan açıklamada, deniz yetki alanlarına ilişkin kanun çalışmalarının ilgili kurumlar tarafından sürdürüldüğü belirtilerek, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumaya her zaman olduğu gibi kararlılıkla devam edecektir" denildi.
Bağcıoğlu: 'Savunma siyasi rant kapısı olmamalı'
Bağcıoğlu: 'Savunma siyasi rant kapısı olmamalı' CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, savunma sanayisinin tüm cumhuriyet hükümetlerinin ortak katkısıyla bugünkü seviyeye ulaştığını belirterek “Bu alan siyasi rant kapısı haline getirilmemeli” dedi.
Yankı Bağcıoğlu: 'Savunma sanayisinde prototip cenneti değil, güçlü TSK hedefi olmalı'
Yankı Bağcıoğlu: 'Savunma sanayisinde prototip cenneti değil, güçlü TSK hedefi olmalı' CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, SAHA EXPO’ya ilişkin açıklamasında Türk savunma sanayisinin geldiği noktadan gurur duyduklarını ancak kaynak kullanımından liyakate, seri üretimden koordinasyona kadar yapısal sorunlar bulunduğunu söyledi. Bağcıoğlu, “Savunma sanayisini daha kurumsal, şeffaf ve verimli yöneteceğiz” dedi.