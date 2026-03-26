CHP’li Bulut, BirGün muhabiri İsmail Arı’yı Sincan Cezaevi’nde ziyaret etti: ‘Elinde kalem var, silah yok’

Kamu kurumlardaki yolsuzluklar ve usulsüzlük haberleriyle tanınan BirGün muhabiri İsmail Arı’nın “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla 4 gündür tutuklu olmasına tepkiler sürüyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ise bugün Sincan Cezaevi’nde Arı’yı ziyaret etti.

‘BUNUN ADI VİCDANSIZLIKTIR’

Ziyaretin ardından cezaevinin önünden konuşan Bulut, “İsmail Arı’ya kendi talebiyle değil, valilik onayıyla zorunlu bir koruma verilmiş durumda. Yani emniyet sürekli onu koruyor. Buna rağmen bayram günü eşinin memleketi Tokat Turhal’a gittiğinde üç araba dolusu polis eşliğinde gözaltına alındı. Arkasına savcılığa gönderiliyor ama savcılıkta da savcı görmeden tutuklamaya gönderiyor. İsmail Arı’ya yaptığınız bu muameleyi IŞİD militanlarına neden yapmadınız? IŞİD militanlarından daha mı tehlikeli bu gazeteci arkadaşımız? Elinde kalem var, silah yok. Böyle adaletsizlik olmaz, böyle vicdansızlık olmaz. Bunun adı vicdansızlıktır” ifadesini kullandı.

‘YAPTIĞIMIZ GAZETECİLİKTİR’

Arı’nın herkese selam gönderdiğini aktaran Bulut, “Neden içeride olduğunun bilincinde bu sürece ilişkin de en ufak bir tereddüdü yok. ‘Yaptığımız gazeteciliktir. Gazetecilik suç değildir, onun rahatlığı ve huzuru içerisindeyim’ dedi. İsmail Arı’nın anne babasının ellerinden öperim. Bu kadar güzel bir evlat yetiştirdikleri için. Tam bir vatan evladı. Ülkesine sevgisi, bağlılığı en yukarıda olan bir insan. Yaptığı işin gayet bilincinde. Bir gazeteci olarak mesleğini yerine getirmenin suç olmadığının ve kesinlikle de bundan en küçük bir ödün vermeyeceğini de ifade etmiş oldu” ifadelerini kullandı.