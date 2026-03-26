CHP’li Bulut, BirGün muhabiri İsmail Arı’yı Sincan Cezaevi’nde ziyaret etti: ‘Elinde kalem var, silah yok’

26.03.2026 12:34:00
ANKARA/Cumhuriyet
CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, tutuklu BirGün muhabiri İsmail Arı’yı Sincan Cezaevi’nde ziyaret etti. Bulut, Arı’nın gözaltı ve tutuklama sürecine tepki göstererek “Elinde kalem var, silah yok” dedi.

Kamu kurumlardaki yolsuzluklar ve usulsüzlük haberleriyle tanınan BirGün muhabiri İsmail Arı’nın “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla 4 gündür tutuklu olmasına tepkiler sürüyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ise bugün Sincan Cezaevi’nde Arı’yı ziyaret etti.

‘BUNUN ADI VİCDANSIZLIKTIR’

Ziyaretin ardından cezaevinin önünden konuşan Bulut, “İsmail Arı’ya kendi talebiyle değil, valilik onayıyla zorunlu bir koruma verilmiş durumda. Yani emniyet sürekli onu koruyor. Buna rağmen bayram günü eşinin memleketi Tokat Turhal’a gittiğinde üç araba dolusu polis eşliğinde gözaltına alındı. Arkasına savcılığa gönderiliyor ama savcılıkta da savcı görmeden tutuklamaya gönderiyor. İsmail Arı’ya yaptığınız bu muameleyi IŞİD militanlarına neden yapmadınız? IŞİD militanlarından daha mı tehlikeli bu gazeteci arkadaşımız? Elinde kalem var, silah yok. Böyle adaletsizlik olmaz, böyle vicdansızlık olmaz. Bunun adı vicdansızlıktır” ifadesini kullandı.

‘YAPTIĞIMIZ GAZETECİLİKTİR’

Arı’nın herkese selam gönderdiğini aktaran Bulut, “Neden içeride olduğunun bilincinde bu sürece ilişkin de en ufak bir tereddüdü yok. ‘Yaptığımız gazeteciliktir. Gazetecilik suç değildir, onun rahatlığı ve huzuru içerisindeyim’ dedi. İsmail Arı’nın anne babasının ellerinden öperim. Bu kadar güzel bir evlat yetiştirdikleri için. Tam bir vatan evladı. Ülkesine sevgisi, bağlılığı en yukarıda olan bir insan. Yaptığı işin gayet bilincinde. Bir gazeteci olarak mesleğini yerine getirmenin suç olmadığının ve kesinlikle de bundan en küçük bir ödün vermeyeceğini de ifade etmiş oldu” ifadelerini kullandı. 

Artvinli gazeteciler İsmail Arı’nın tutuklanmasını protesto etti: İsmail Arı bir an önce serbest bırakılmalı BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı’nın tutuklanmasına bir tepki de Artvin’deki gazetecilik meslek örgütlerinden geldi. Artvin Faal Gazeteciler Derneği Başkanı Sami Özçelik, "Basın mensuplarının yargı baskısı altında tutulması, kamu adına denetim görevini zayıflatır ve demokratik işleyişe zarar verir. Gazetecilik suç değildir. İsmail Arı’nın bir an önce serbest bırakılması gerektiğini vurguluyor, hukukun üstünlüğüne ve adil yargılanma hakkına saygı gösterilmesini talep ediyoruz" dedi.
Gazeteci İsmail Arı'nın tutuklanması Burhaniye'de protesto edildi: 'İnatla, ısrarla yazmaya devam edeceğiz' Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, BirGün muhabiri İsmail Arı için özgürlük çağrısı yapıldı. Cumhuriyet Meydanı’nda Sol Parti İlçe Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen eyleme Burhaniye Halk İnisiyatifi ve Dev Emekli Sen de destek verdi.
Gazeteci İsmail Arı cezaevinden yazdı: 'Beni neden susturmak istediler?' Bayram ziyareti için gittiği memleketinde gözaltına alınıp tutuklanan BirGün muhabiri İsmail Arı, o geceye dair tüm ayrıntıları paylaştı. Gözaltı sırasındaki hukuksuz uygulamalara ve adliyedeki gizli kapı trafiğine dikkat çeken Arı, "Beni neden susturmak istiyorlar?" diye sordu.