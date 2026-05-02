CHP'li Çağatay Güç yurttaşların sözünü hatırlattı: İzmir Çevreyolu'nun ücretli yapılmak istenmesine tepki

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, İzmir Çevreyolu’nun özelleştirme kapsamında ücretli hale getirilmeye çalışılmasına tepki gösterdi.

1 Mayıs kutlamalarında bir yurttaşın “Yeter artık, vatandaşın sabrını tükettiniz” sözlerini hatırlatan Güç, şunları kaydetti:

"İzmirlinin sabrını tükettiniz. Dün bir vatandaşımız isyan etti: 'Yeter artık, vatandaşın sabrını tükettiniz.' Bu isyan aslında tüm milletin AK Parti iktidarına karşı tepkisinin bir göstergesidir. İzmir’de vatandaşlarımız da aynı isyanı defalarca dile getirdi. Şimdi çevre yolunu ücretli hale getirmeye çalışarak; yapıldığı günden bugüne ücretsiz olan, artık çevre yolu özelliğini de neredeyse kaybetmiş olan bir güzergah için İzmirlilerden adeta Deli Dumrul parası kesmeye çalışarak aynı gerçeği bir kez daha gösteriyorsunuz. İzmirlinin sabrını tüketiyorsunuz.

Üstelik tüm bunları genel bütçeden İzmir’e hakkını vermeyerek yapıyorsunuz. Bir yandan payımızı kesiyor, diğer yandan İzmirlinin malına çökmeye çalışıyor, üstüne bir de bizden ekstra para almaya kalkıyorsunuz. İzmir’le derdiniz bir türlü bitmedi. İzmir’i cezalandırmak için her fırsatı kullanıp sonra da İzmirlilerin aklıyla dalga geçer gibi nutuklar atamazsınız. Her konuda ahkam kesen, akıl veren, hamasi söylemlerle ortada dolaşan iktidar temsilcileri şimdi neredeler?"

"İZMİRLİLER BUNU UNUTMAYACAK"

CHP’li Güç, iktidarın İzmir’e ait değerleri satma konusunda “becerikli” olduğunu ancak kente yatırım söz konusu olduğunda yeterince görünmediğini kaydetti.

CHP iktidarında bu anlayışa son vereceklerini ifade eden Güç, şu değerlendirmede bulundu:

"Meslek Fabrikası’na çöktünüz, limanı sattınız; daha önce el koymaya çalıştığınız, yok saydığınız ne varsa bu kentin hafızasında duruyor. Ama konu İzmir’e yatırım olunca ortada yoksunuz. 2. Çevreyolu yok, Halkapınar–Otogar metro hattı yok, körfez temizliğine destek yok, Büyükşehir Belediyemiz yapımını üstlenmeseydi Karşıyaka Stadı yoktu. Ama Gaziemir’den Balçova’ya, Buca’dan Bornova’ya gidecek İzmirlilerden yol parası almak, haraç kesmek var. Bu anlayış kabul edilemez. İzmirli bunu görüyor ve unutmayacaktır.”

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, İzmir Çevreyolu’nun 25 yıllığına özelleştirilmesinin planlandığını iddia etmişti.

Yavuzyılmaz, yolun özelleştirilmesi halinde vatandaşlardan yıllık en az 4 milyar 326 milyon lira geçiş ücreti tahsil edileceğini öne sürerek, "Maliyeti yıllar önce vatandaşın vergileriyle ödenmiş çevre yollarını özelleştirmek vatandaşa ihanettir" demişti.