CHP'li Gökçe Gökçen Avrupa Konseyi'nde konuştu: Erdoğan'ın sözlerini anımsattı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde (AKPM) dikkat çeken bir konuşmaya imza attı.

Gökçen, "Türkiye’de muhalefete baskılar ve yargının işleyişi" başlıklı güncel işler oturumunda söz alarak, partisinin maruz kaldığı fiili ve hukuki müdahaleleri uluslararası kamuoyunun gündemine taşıdı. Geçtiğimiz ay polis ekiplerinin CHP Genel Merkezi’ne girdiğini, kapıların kırıldığını ve içerideki insanların biber gazına maruz kaldığını belirten Gökçen, bu olayın ardından yaşanan tasfiye sürecine dikkat çekti.

Gökçen, süreç kapsamında 9 milletvekilinin partiden ihraç edildiğini, yerel örgüt başkanları ile gençlik ve kadın kollarının görevden alındığını ifade etti.

"TESADÜF MÜ? TABİİ Kİ DEĞİL"

AKP'li siyasetçilerin bu süreci bir "parti içi mesele" gibi aktarmaya çalıştığını vurgulayan Gökçen, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mahkeme kararından önce söylediği "Türkiye yakında hak ettiği ana muhalefete kavuşacak" sözlerini hatırlattı.

Gökçen, "Bir ay sonra, bir değil iki değil son dört CHP kurultayı iptal edildi. Tesadüf mü? Tabii ki değil" diyerek yaşananların planlı bir stratejinin parçası olduğunu savundu.

YARGIYA VE ADALET BAKANI'NA ELEŞTİRİ

Yargının işleyişine ve siyasallaşmasına da değinen Gökçen, Adalet Bakanı'nın kurultay iptali kararından dakikalar sonra memnuniyetini paylaştığını aktardı. Aynı Adalet Bakanı'nın, eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasından sorumlu olan kişi olduğuna dikkat çeken Gökçen, "10 gün önce neredeyse 5000 hakim ve savcının yerini değiştirdi. Şimdi milletvekilleri için fezlekeler hazırlıyorlar. Olaylar bu kadar açık" ifadelerini kullandı.

"BİR MUHALEFET PARTİSİ GİBİ DAVRANMAMIZI İSTEMİYORLAR"

Bugün yaşananların bir siyasi partinin tamamen kapatılmasından daha tehlikeli bir boyutta olduğunu söyleyen CHP'li Gökçen, iktidarın asıl amacını şu sözlerle özetledi:

"Çünkü partinin şeklen var olmasını istiyorlar, logosu, binası, banka hesapları, otobüsleri ve sosyal medya hesapları… Ama aslında esasa dair hiçbir konuda iktidardan ayrışmasını da istemiyorlar. Yani bir muhalefet partisi gibi davranmasını ama aslında öyle olmamasını istiyorlar. Erdoğan’ı tekrar 2 yıl önce olduğu gibi yenebilecek güçte olmasını istemiyorlar. Plan bu kadar basit."

Gökçen, partisinin bu baskılara boyun eğmeyeceğinin altını çizerek konuşmasını, "Ama bir şeyi öngöremediler, biz CHP’nin milletvekilleri, belediye başkanları, destekçileri, şehir ve köylerdeki büyük kalabalıklar seçilmiş liderimiz Özgür Özel’in arkasında kararlılıkla duruyoruz" sözleriyle noktaladı.