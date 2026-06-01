CHP'li Mahmut Tanal'dan olağanüstü kurultay için imza

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, olağanüstü kurultayın toplanabilmesi için notere giderek imza verdiğini açıkladı.

"BU İMZA HERHANGİ BİR KİŞİ İÇİN DEĞİL, PARTİ İÇİ DEMOKRASİ İÇİN ATILMIŞTIR"

Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün Ankara 17. Noterliği’ne giderek, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan Kurultay Delegesi sıfatıyla olağanüstü kurultayın toplanabilmesi için imzamı verdim. Bu imza herhangi bir kişi için değil, parti içi demokrasi için atılmış bir imzadır. CHP’nin sahibi ne mahkemeler ne de bir avuç insandır. CHP’nin sahibi örgütüdür, üyeleridir, delegeleridir ve milyonlarca seçmenidir.

Bizim inancımız şudur: Partinin geleceğine de yönüne de CHP’liler karar verir.

Bugün Türkiye’nin en çok ihtiyaç duyduğu şey adalet, demokrasi ve hukuktur. Bunun yolu da önce kendi içimizde demokratik iradeye sahip çıkmaktan geçer. Bu nedenle bütün delegelerimizi, partimizin geleceğine sahip çıkmaya ve demokratik haklarını kullanmaya davet ediyorum.

Koltuklar geçicidir. Makamlar geçicidir. Ama demokrasiye sahip çıkmak, örgüt iradesine sahip çıkmak kalıcı bir sorumluluktur. Ben görevimi yaptım, imzamı attım. Söz artık örgütün, delegelerin ve Cumhuriyet Halk Partililerindir."