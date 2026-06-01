Cumhuriyet Gazetesi Logo
CHP'li Mahmut Tanal'dan olağanüstü kurultay için imza

CHP'li Mahmut Tanal'dan olağanüstü kurultay için imza

1.06.2026 14:03:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
CHP'li Mahmut Tanal'dan olağanüstü kurultay için imza

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, olağanüstü kurultay toplanabilmesi için imza verdiğini belirterek, "Bu imza herhangi bir kişi için değil, parti içi demokrasi için atılmış bir imzadır" dedi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, olağanüstü kurultayın toplanabilmesi için notere giderek imza verdiğini açıkladı.

"BU İMZA HERHANGİ BİR KİŞİ İÇİN DEĞİL, PARTİ İÇİ DEMOKRASİ İÇİN ATILMIŞTIR"

Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün Ankara 17. Noterliği’ne giderek, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan Kurultay Delegesi sıfatıyla olağanüstü kurultayın toplanabilmesi için imzamı verdim. Bu imza herhangi bir kişi için değil, parti içi demokrasi için atılmış bir imzadır. CHP’nin sahibi ne mahkemeler ne de bir avuç insandır. CHP’nin sahibi örgütüdür, üyeleridir, delegeleridir ve milyonlarca seçmenidir.

Bizim inancımız şudur: Partinin geleceğine de yönüne de CHP’liler karar verir.

Bugün Türkiye’nin en çok ihtiyaç duyduğu şey adalet, demokrasi ve hukuktur. Bunun yolu da önce kendi içimizde demokratik iradeye sahip çıkmaktan geçer. Bu nedenle bütün delegelerimizi, partimizin geleceğine sahip çıkmaya ve demokratik haklarını kullanmaya davet ediyorum.

Koltuklar geçicidir. Makamlar geçicidir. Ama demokrasiye sahip çıkmak, örgüt iradesine sahip çıkmak kalıcı bir sorumluluktur. Ben görevimi yaptım, imzamı attım. Söz artık örgütün, delegelerin ve Cumhuriyet Halk Partililerindir."

İlgili Konular: #CHP #Mahmut Tanal #Kurultay

İlgili Haberler

Ersan Şen'den kurultay değerlendirmesi: ‘Delegeler imza toplarsa mevcut yönetim engelleyemez’
Ersan Şen'den kurultay değerlendirmesi: ‘Delegeler imza toplarsa mevcut yönetim engelleyemez’ Prof. Dr. Ersan Şen, CHP'de "mutlak butlan" kararı sonrası başlayan kurultay tartışmalarına ilişkin dikkat çeken bir hukuki değerlendirme yaptı. Şen, delegelerin en az beşte birinin imza vermesi halinde olağanüstü kurultay çağrısının yapılabileceğini belirtti.
1 Haziran itibarıyla kurultay çalışması başlıyor... Ensar Aytekin imza sürecini başlattıklarını duyurdu
1 Haziran itibarıyla kurultay çalışması başlıyor... Ensar Aytekin imza sürecini başlattıklarını duyurdu CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, 1 Haziran 2026 itibarıyla kurultay sürecini başlatacaklarını ve Türkiye genelinde delegelerden imza toplayacaklarını açıkladı.
Son Dakika... CHP'de 'olağanüstü kurultay' için kritik süreç başladı... Özgür Özel: 'İlk imzalar atıldı'
Son Dakika... CHP'de 'olağanüstü kurultay' için kritik süreç başladı... Özgür Özel: 'İlk imzalar atıldı' Son dakika haberi... Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultay ilişkin yaptığı açıklamada, "Hiç kimsenin partiden istifasını doğru bulmuyoruz. Tüm Türkiye'den hızlı bir şekilde imzalar atılıyor. 550'nin biraz üzerinde imzaya ihtiyaç var" dedi.