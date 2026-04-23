CHP'li Murat Emir'den ABD'li Büyükelçi Tom Barrack'a tepki: 'Hadsizliğini sürdürüyor'

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın Fox News Digital'e yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Barrack hakkında, "Bu vakitten sonra Tom Barrack’ı istenmeyen insan ilan ediyoruz. Persona non grata’dır. Özür dilemedikçe bir dakika daha bu görevi yapamaz” demişti.

"ROTAMIZ TAM DEMOKRASİ"

Emir, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kaydetti:

"AKP iktidarının ısrarla sessiz kaldığı Tom Barrack hadsizliğini sürdürüyor!

Türkiye Cumhuriyeti'ni utanmadan "güçlü otoriter eğilimleri olan hibrit bir rejim" olarak tanımlayıp, Körfez monarşileriyle aynı kefeye koyan bu müstemleke valisi kılıklı şahsa iktidar cephesinden neden tek kelime itiraz gelmiyor?

Cevabı çok açık. Çünkü bu istenmeyen adam, tam da sarayın duymak istediği şeyi söylüyor. Ülkemizin demokrasisini yok eden tek adam sistemine, "bölgesel istikrar" ve "merkezi yönetim" kılıfıyla tam da Erdoğan'ın arzuladığı o dış meşruiyeti veriyor!

İsrail’e "canlı demokrasi" güzellemesi yapıp, Türkiye'ye Orta Doğu'nun otoriter/hibrit rejim gömleğini layık gören bu pragmatist tüccar zihniyetine de onun vereceği onaya muhtaç olanlara da geçit vermeyeceğiz.

Türkiye kabile devleti değildir; rotamız bu şahısların biçeceği monarşik istikrar değil, kayıtsız şartsız tam demokrasidir!"

BARRACK NE DEMİŞTİ?

Barrack, ABD merkezli Fox News Digital'in 'güçlü rejimler' tartışmasına ilişkin bir soruya yanıt vermişti. Ortadoğu'da yalnızca "güçlü liderlik rejimlerinin" işe yaradığını söyleyen Barrack, bu sözleri nedeniyle karşılaştığı eleştiriler üzerine sorulan soruyu şöyle yanıtlamıştı:

"Bu ideolojik bir tercih değil, onlarca yıllık gözlemin sonucudur. Arap Baharı'ndan sonra Batı tarzı demokrasiyi hızla benimsemeye çalışan ülkelerin çoğu kaosa, iç savaşa veya yeni otoriterliklere sürüklendi. Buna karşın, Körfez monarşileri gibi istikrarlı ve sonuç odaklı liderlikler; güvenliği, ekonomik büyümeyi ve halkın yaşam kalitesinde iyileşmeyi sağladı.

-İsrail: Bölgede canlı bir demokrasi olsa da, olağanüstü zorluklar altında güvenliği sağlayan çok güçlü ve cesur liderlikler sayesinde ayakta kalmıştır.

-Türkiye: Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetimindeki güçlü ve merkezi liderliğin; istikrarı, ekonomik dinamizmi ve bölgesel nüfuzu nasıl sağladığının bir örneğidir.

Bu, demokrasi ve insan haklarından vazgeçmek değil; insan haklarının yeşerebileceği o istikrarı neyin sağladığına dair gerçekçi bir değerlendirmedir. Trump’ın yaklaşımı her zaman şudur: Dünyayı hayal ettiğimiz gibi değil, olduğu gibi kabul ederek hareket etmek."