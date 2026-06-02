CHP’li Ocaklı'dan 'butlan' açıklaması: 'Partimize yönelik siyasi bir kapkaç operasyonu'

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, CHP’ye ilişkin 'mutlak butlan' kararını değerlendirdi.

Butlan kararının parti içi bir mesele olarak değerlendirilemeyeceğini savunan Ocaklı, "Butlan kararı bütün Türkiye'nin bildiği gibi yetkisiz bir mahkeme eliyle partimize yönelik siyasi bir kapkaç operasyonudur ve bu operasyon biliyoruz ki saray operasyonudur. Bu karar parti içi bir mesele değildir. Elbette sunulduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin birbirini şikayet etmesi falan değil. Tam tersine planlanmış, Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçime sokulmaması ya da ikiye bölünmesini sağlamak üzere planlanmış bir organizasyondur. Delege iradesi mahkeme kararıyla ortadan kaldırılamaz" ifadelerini kullandı.

Kararın siyasi partilerin iç işleyişine müdahale anlamına geldiğini öne süren Ocaklı, "Butlan kararı Türkiye'de siyasi partilerin iç işleyişine yönelik bir müdahaledir. Açıkça bir siyasi darbedir. Bunu asla kabul etmiyoruz ve tabii ki iç hukuk yollarına başvurarak oluşturulan bu kötülüğün bertaraf edilmesi için bir dizi çalışmamız var" diye konuştu.

"KURULTAY, 12 TEMMUZ'A KADAR YAPILMALI"

Yetkisiz olduğunu savunduğu bir mahkemenin kararıyla CHP’nin kayyum niteliğinde bir genel başkan tarafından yönetilmeye çalışıldığını ileri süren Ocaklı, "Cumhuriyet Halk Partisi İç Tüzüğü, Siyasi Partiler Kanunu gereğince kendisinin seçmiş olduğu üyeleri tarafından seçilmiş olan delegeler tarafından genel başkanı ve kurulları belirlenir ve bu yol ile seçilmiş olan her genel başkan da genel başkanlık unvanını alır. Bunun dışında atanmış olanların asla bu unvanı hak etmediğini biliyoruz" dedi.

Ocaklı, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın delegelerin özgür iradesiyle gerçekleştirildiğini belirterek "Mahkeme tarafından verilen butlan kararı yalnızca bir kurultayın değil, delegelerimizin, üyelerimizin iradesinin ve partimizin kurumsal işleyişinin de yok sayılmasına neden olan bir tutumdur" ifadelerini kullandı.

CHP'nin kuruluşundan bugüne halk egemenliğini ve demokratik siyaseti savunduğunu ifade eden Ocaklı, "Delege iradesinin yargı müdahalesiyle değiştirilmesini kabul etmiyoruz. Örgütümüzün, üyelerimizin, seçmenlerimizin tercihlerinin öncelikli olmasını savunuyoruz" diye konuştu.

Olağanüstü kurultay çağrısında bulunan Ocaklı, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay delegeleri olarak dün 850'ye yakın imzaya ulaştık. Toplamda İstanbul delegelerini çıkardığımızda bine yakın bir delege sayısı oluyor. Bunun dün akşam itibarıyla zaten 850'ye yakını tamamlanmış oldu. Dolayısıyla kurultay delegelerinin tamamının talebi ile olağanüstü kurultay istiyoruz" dedi.

Olağanüstü kurultayın 12 Temmuz’a kadar yapılması gerektiğini savunan Ocaklı, "12 Temmuz'a kadar yapılmaması halinde seçimlere girememe riski ile karşı karşıya olan atanmış genel başkan bunu görmelidir ve partinin kurultayını derhal yapmalıdır" ifadelerini kullandı.

"CHP'NİN TABANININ TALEBİNE 'HAYIR' DERSENİZ..."

Ocaklı, partinin yaklaşık 2 milyon üyesi bulunduğunu belirterek kurultaya ilişkin önerilerini şöyle sıraladı:

"Bir, 2 milyon üyemizin katılımı ile buyurun genel başkanı belirleyelim. İki, bu olmazsa o dönemin kurultay delegeleri, şimdinin kurultay delegeleri, aklınıza kim gelebiliyorsa bütün kurultay delegeleriyle talep ettiğimiz olağanüstü kurultayı yapalım. Siz seçilin Kemal Bey, ona da razıyız. Üç, parti meclisimizin çağrısı ile yapalım. Onu da oluşturmuyorsunuz, geciktiriyorsunuz. O zaman demek ki sarayın sizin için hazırladığı planın bir parçası olmaya devam ediyorsunuz demektir. Üyenin çağrısına hayır, delegenin çağrısına hayır, parti meclisinin çağrısına hayır, eski milletvekillerinin talebine hayır, şimdiki milletvekillerinin talebine hayır diyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sokağının, tabanının tamamının talebine hayır derseniz sizin genel başkanlığınız meşru olmaz."

"ASIL GÜNDEMDEN UZAK DURMAMIZ İSTENİYOR"

Türkiye’nin günlerdir butlan kararını tartıştığını belirten Ocaklı, ekonomik ve sosyal sorunların geri planda kaldığını savunarak şunları kaydetti:

"Türkiye günlerdir bu butlan ile meşgul edilirken asgari ücretli çalışanların, 20 bin lira ile yaşamak zorunda bırakılan emeklinin, kredi kartı borcunu ödeyemeyen çiftçinin, emeği sömürülmeye devam edilen çay ve fındık üreticisinin, siftahsız kepenk kapatan esnafımızın ve bu ülkede kendisi için bir gelecek görmeyen gençlerimizin, şiddete maruz kalan kadınlarımızın durumunu konuşamıyoruz bile. İş cinayetlerini, MESEM adı altında çocuk işçilik sorununu konuşamıyoruz bile. Asıl gündemimiz olan bu konulardan uzak durmamız isteniyor. Bütün televizyon ekranlarında butlan meselesi tartışılmaya devam ediliyor."