Özgür Özel cephesinden 'günün kelimesi': 'Butlancıların hiçbir zaman sahip olamayacağı...'

Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'mutlak butlan' kararının ardından açtığı 'Özgür Özel İletişim' adlı sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.
"SANDIKTA KAZANAMAYANLARIN SARAY KÖŞELERİNDE ARADIĞI..."
'Günün kelimesi: Meşruiyet' başlığıyla yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Sandıkta kazanamayanların adliye koridorlarında, saray köşelerinde aradığı; ancak 81 ilin onurlu delegeleri tarafından verilmediği için butlancıların hiçbir zaman sahip olamayacağı değer."
— Özgür Özel İletişim (@ozgurozeliletsm) June 2, 2026