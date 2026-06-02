Özgür Özel cephesinden 'günün kelimesi': 'Butlancıların hiçbir zaman sahip olamayacağı...'

2.06.2026 10:25:00
Özgür Özel İletişim adlı sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. 'Günün kelimesi: Meşruiyet' başlıklı gönderide "Sandıkta kazanamayanların adliye koridorlarında, saray köşelerinde aradığı; ancak 81 ilin onurlu delegeleri tarafından verilmediği için butlancıların hiçbir zaman sahip olamayacağı değer" ifadelerine yer verildi.
Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'mutlak butlan' kararının ardından açtığı 'Özgür Özel İletişim' adlı sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

"SANDIKTA KAZANAMAYANLARIN SARAY KÖŞELERİNDE ARADIĞI..."

'Günün kelimesi: Meşruiyet' başlığıyla yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Sandıkta kazanamayanların adliye koridorlarında, saray köşelerinde aradığı; ancak 81 ilin onurlu delegeleri tarafından verilmediği için butlancıların hiçbir zaman sahip olamayacağı değer."

Kemal Kılıçdaroğlu’nun 'FETÖ' sözleri sonrası İlker Başbuğ’dan açıklama: 'Özgür Özel, akla gelecek en son isimlerden biridir' 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, "Sayın Özgür Özel, eğer Türkiye'de birileri FETÖ'cülükle suçlanacaksa, akla gelebilecek en son isimlerden biridir" dedi.
TBMM'de 'Grup Toplantısı' krizi... Özel'in kararlı duruşu sonuç verdi: Grup toplantısı yapılacak! CHP'de kurultayın iptaline yönelik verilen 'mutlak butlan' kararının ardından parti içi gerilim Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sıçradı. Seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel'in yarın yapacaklarını duyurduğu CHP grup toplantısı TBMM'nin resmi programında başlangıçta yer almazken; Özel'in açıklamaları ve parti grubunun resmi başvurusunun ardından toplantı bilgisi Meclis'in internet sitesine eklendi.
Özel’den “iktidar yürüyüşü” mesajı: ‘Köhnemiş kara düzeni arkamızda bırakarak yürüyeceğiz!’ CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, olağanüstü kurultay kararı için bugün 600 imzaya ulaşılmasının ardından "iktidar yürüyüşü" temalı bir mesaj paylaştı. Özel, "Bütün kötülükleri; eskimiş, köhnemiş, yozlaşmış kara düzeni arkamızda bırakarak yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.