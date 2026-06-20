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CHP'li Özcan'dan Muğla'daki kamulaştırma kararına tepki

CHP'li Özcan'dan Muğla'daki kamulaştırma kararına tepki

20.06.2026 12:39:00
Güncellenme:
ANKA
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CHP'li Özcan'dan Muğla'daki kamulaştırma kararına tepki

Muğla'nın Yatağan ve Menteşe ilçelerinde linyit ve boksit madenciliği için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına tepki gösteren CHP Milletvekili Gizem Özcan, "Maden faaliyetlerinin sürdürülmesi gerekçesiyle bölgenin geleceğinin oldubittiye getirilmesi kabul edilemez" dedi.

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CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, Resmi Gazete'de yer alan kararla Muğla'nın Yatağan ve Menteşe ilçelerinde linyit ve boksit madenciliği amacıyla bazı taşınmazların Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırma kapsamına alındığını bildirdi.

Acele kamulaştırmanın savaş, afet ve benzeri olağanüstü durumlarda başvurulan istisnai bir uygulama olduğuna işaret eden Özcan, maden faaliyetleri için bu yöntemin kullanılmasına karşı çıktı. Özcan, "Maden faaliyetlerinin sürdürülmesi gerekçesiyle bölgenin geleceğinin oldubittiye getirilmesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Milas'ta madencilik faaliyetleri için alınan acele kamulaştırma kararlarının yargı tarafından iptal edildiğini hatırlatan Özcan, aynı yöntemin şimdi Yatağan ve Menteşe'de yeniden uygulanmak istenmesinin "aynı hukuksuzlukta ısrar edildiğini" gösterdiğini savundu.

"KENTİ MADENCİLİK BASKISI ALTINA SOKAN ANLAYIŞTA ISRAR EDİLİYOR"

Karar alma süreçlerinde yerel yönetimlerin, bölge halkının, meslek odalarının ve bilim insanlarının görüşlerinin alınması gerektiğini vurgulayan Özcan, "Böylesine önemli kararlar merkezi idarenin tek taraflı tasarruflarıyla değil, ilgili tüm paydaşların katılımıyla, şeffaf ve demokratik süreçlerle alınmalıdır" dedi.

Muğla'daki madencilik faaliyetlerinin ulaştığı boyuta da dikkati çeken Özcan, kentin yaklaşık 12 bin kilometrekarelik yüzölçümünün yüzde 68'inde maden arama ruhsatı bulunduğunu, bunun yaklaşık 1 milyon 235 bin futbol sahası büyüklüğünde bir alana karşılık geldiğini kaydetti.

Özcan açıklamasında, "Muğla'yı ormanlarıyla, tarımıyla, su kaynaklarıyla ve yaşam alanlarıyla birlikte korumak yerine, kentin neredeyse tamamını madencilik baskısı altına sokan anlayışta ısrar ediliyor. Biz de mücadelede ısrar ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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