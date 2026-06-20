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Resmi Gazete'de yayımlandı: Dört ilde acele kamulaştırma kararları

Resmi Gazete'de yayımlandı: Dört ilde acele kamulaştırma kararları

20.06.2026 09:57:00
Güncellenme:
AA
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Resmi Gazete'de yayımlandı: Dört ilde acele kamulaştırma kararları

Manisa, Çorum, Muğla ve Diyarbakır'da hayata geçirilecek enerji ve madencilik projeleri ile çeşitli illerde inşa edilecek enerji nakil hatları kapsamında bazı taşınmazlara yönelik acele kamulaştırma kararı alındı.
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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Manisa sınırlarında yer alan 2025-İR-01 numaralı jeotermal kaynak işletme ruhsat sahasında bulunan Salihli JES 1-2-3 tesisinin elektrik üretim santraline kuyulardan elde edilen akışkanı taşıyacak boru hattının inşası ve jeotermal elektrik enerjisi yatırımının devamının sağlanması amacıyla ihtiyaç duyulan bazı taşınmazların, Manisa Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kurulacak OSB RM/A doğal gaz dağıtım tesisinin yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan bazı taşınmazların da Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Ayrıca, Muğla'nın Yatağan ve Menteşe ilçeleri sınırlarında bulunan 4. grup maden (linyit, boksit) işletme ruhsatlı sahada üretimin sürdürülebilmesi için gerekli bazı taşınmazlar, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG) acele kamulaştırılacak.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) ait petrol arama ruhsat sahasında açılması planlanan Kazıktepe-3 kuyusunun lokasyon sahası ve yolunun yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan bazı taşınmazların da MAPEG tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

İLETİM HATTI PROJELERİNDE KAMULAŞTIRMA

Öte yandan, Afyonkarahisar, Karaman, Konya, Sivas, Yozgat ve Kırşehir'de çeşitli enerji nakil hattı projelerinin yapımı amacıyla belirli güzergahlara isabet eden taşınmazlarda elektrik dağıtım tesis yerlerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Bunun yanı sıra Türkiye Elektrik İletim AŞ'ye (TEİAŞ) ait "154 kV Alaşehir-Eşme Enerji İletim Hattı Projesi" ile "154 kV Merzifon-Samsun-1 (1. Devre) Enerji İletim Hattı Yenileme Projesi" kapsamında belirlenen güzergahlara isabet eden taşınmazların direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle acele kamulaştırılmasına karar verildi.

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