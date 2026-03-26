CHP'li Tahtasız'dan Bakan Gürlek'e 'tapu' tepkisi: 'Belgeleri çürütmesi gerekirken başkalarını suçluyor'

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından gündeme getirilen Adalet Bakanı Akın Gürlek’in taşınmazlarına ilişkin iddialar ve sonrasında yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Tahtasız, iddiaların merkezindeki tapu kayıtlarının Çorum’un Boğazkale ilçesinden sorgulanması üzerine tutuklanan tapu müdürü ve bazı medya kuruluşlarının "kirli ağ" iddialarına yanıt verdi.

Özgür Özel’in paylaştığı belgelerin ardından bir istifa beklentisi oluştuğunu ancak tam tersi bir süreç işletildiğini aktaran Tahtasız, şöyle konuştu:

"Belgeler gün gibi ortadayken Sayın Genel Başkan, şahsım ve parti örgütümüz; yandaş basın tarafından bir iftira siyasetine alet edilmeye çalışılmaktadır. İlgili Bakan; maliki olduğu gayrimenkuller hakkında açıklama yapması, yayımlanan belgeleri çürütmesi gerekirken başkalarını suçlama yoluna gitmiştir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu iddiaları üzerine dava açacağını açıkladı. O davada tapu sicil kayıtları istenecek ve işte o zaman millet kimin doğru, kimin yalan söylediğini zaten bilecek.

Genel Başkanımız; yeni atanan Adalet Bakanının yıllarca çalışsa dahi elde edemeyeceği mülklere ilişkin tapu belgelerini kamuoyuyla paylaştı. Bu belgelerin yayımlanmasıyla birlikte istifa veya af mekanizmasının çalışmasını beklerken tam tersine partimize yönelik bir iftira ve karalama kampanyası başladı. Adalet Bakanı, Genel Başkanımızın iddialarına cevap vermek yerine oturduğu koltuktan da güç alarak kendi adına tapu kayıtlarını kimlerin sorguladığının peşine düştü. Bu nedenle tapu görevlisi açığa alındı ve Çorum Boğazkale ilçemizdeki tapu müdürü de önce açığa alındı, dün de tutuklandı."

"BU YALANCI VE İFTİRACILARA YARGI ÖNÜNDE HESAP SORACAĞIM"

Bazı medya kuruluşlarının "Özel'in kirli ağı deşifre oldu" başlıklarıyla servis ettiği haberlerin açık bir dezenformasyon olduğunu belirten Tahtasız, tutuklanan tapu müdürüyle hiçbir bağının olmadığını vurguladı.

"Şahsımın özellikle Boğazkale tapu müdürüyle hiçbir konuşması, hiçbir görüşmesi, hiçbir yakınlığı yoktur ve hayatımda görmediğim, tanımadığım bir şahıstır. Kendisi de dünkü ifadesinde -ki bunu televizyon haberlerinden duydum-: 'Ben meraktan dolayı tapu bilgilerine baktım ve bunu hiçbir kimseyle paylaşmadım' demektedir. Bu yalancı ve iftiracılara yargı önünde hesap soracağımın buradan bilinmesini isterim. Bu iftira belgelerini yazdıranlar, siyaseten ismimizi lekelemeye çalışanlar müfteridir. İspatlamazlarsa da alçaktırlar, şereften yoksundurlar."

"MEHMET TAHTASIZ HALKININ YANINDA, DOĞRUNUN VE GERÇEKLERİN YANINDADIR"

AKP Çorum İl Başkanı’nın "Mehmet Tahtasız bu işin neresinde?" sorusuna da yanıt veren Tahtasız, "Mehmet Tahtasız halkının yanında, doğrunun ve gerçeklerin yanındadır. Genel Başkanımız ile birlikte bu işin hiçbir yerinde yer almamıştır. Biz bu işin hiçbir yerinde yer almadığımız gibi haksız kazanç elde edenlerin peşinde ve takibindeyiz" ifadelerini kullandı.

"'NEREDEN BULDUN' YASASI ÖNERGEMİZ DÜN AK PARTİ VE MHP OYLARIYLA REDDEDİLDİ"

Siyasette şeffaflık çağrısında bulunan ve verdikleri kanun teklifinin reddedildiğini hatırlatan Tahtasız, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"86 milyon gerçekleri görsün istiyoruz ve 'Hodri Meydan' diyoruz. Siyasi ahlak ve etik yasası çıkartılsın. 'Nereden Buldun' yasası çıkartılsın. Tüm milletvekilleri, belediye başkanları ve bürokratların mal varlıkları şeffaf olarak açıklansın. Meclis'te verdiğimiz 'Nereden Buldun' yasası önergemiz maalesef dün AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Mal varlıklarının araştırılmasından, gerçeklerin ortaya çıkmasından neden bu kadar çok korkuyorsunuz? AK Partililer kendilerine güveniyorsa getirsinler bu yasaları. Kim haksız zenginleşme sağlamış, kim devletin imkanlarını kullanarak yolsuzluğa bulaşmış bilelim."

"HAKKINDAKİ İDDİALARI YANITLAMAK YERİNE AKLANMAKTAN KAÇMAK BİR BAKANA YAKIŞMAZ"

Adalet Bakanı Gürlek’in hakkındaki iddialara belgelerle yanıt vermesi gerektiğini ifade eden Tahtasız, "Servetini ve kaynağını kamuoyuna açıklamak, hakkındaki iddiaları yanıtlamak yerine aklanmaktan kaçmak bir bakana yakışmaz. Ben Çorum halkının evladıyım. Bugüne kadar helal kazandım, siyaseti zenginleşme aracı olarak kullanmadım. Hiç kimsenin malında gözümüz yok ama halkın verdiği vergileri kötüye kullananlardan hesap sormak için buradayız" dedi.