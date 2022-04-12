CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: 'Bahçeli fetva vermeye başlamış'
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Müslüman'a karamsarlık haramdır' sözlerine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, cevap verdi. Kılıçdaroğlu, "Bahçeli, 'Karamsarlık haramdır' diye fetva vermeye başlamış. Neyin haram olduğunu çok iyi bilir aslında. Kimin elinin harama uzandığını da! İnşallah bir gün yüzlerine söyleme cesaretine de kavuşur…" dedi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmadan bir kesit paylaşarak, “Zamlar, hayat pahalılığı hepsi geçicidir, Müslüman’a karamsarlık haramdır” diyen MHP lideri Devlet Bahçeli’yi cevap verdi.
"FETVA VERMEYE BAŞLAMIŞ"
Kılıçdaroğlu’nun “Bahçeli ‘Karamsarlık haramdır’ diye fetva vermeye başlamış. Neyin haram olduğunu çok iyi bilir aslında. Kimin elinin harama uzandığını da! İnşallah bir gün yüzlerine söyleme cesaretine de kavuşur…” notuyla paylaştığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
“Sayın Bahçeli, bugünkü grup toplantısında ‘zamlar, hayat pahalılığı hepsi geçicidir, Müslüman’a karamsarlık haramdır’ demiş. İslam alemine fetva veriyor. Aslında utanmasalar diyecekler ki ‘bize oy vermemek haramdır.’ Bu beylere göre, çalmak, yolsuzluk yapmak, garanti ödemeleri adı altında bütçeleri birilerine peşkeş çekmek 128 milyar doları iç etmek haram değil, ama karamsarlık haram. Gerçekten de Milliyetçi Hareket Partisi’ne üzülüyorum. Köklü bir parti. Böyle bir pozisyona asla düşmemeliydi.”
Bahçeli “Karamsarlık haramdır” diye fetva vermeye başlamış. Neyin haram olduğunu çok iyi bilir aslında. Kimin elinin harama uzandığını da! İnşallah bir gün yüzlerine söyleme cesaretine de kavuşur… pic.twitter.com/PD8ImgHCMI— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 12, 2022
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