Devlet Bahçeli, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na tebrik: Antalya'daki masa Türkiye'nin gurur masasıdır

11 Mart 2022 Cuma, 14:13

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi yaptı. Bahçeli'nin görüşmede, Antalya Diplomasi Forumu çerçevesinde düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı nedeniyle Çavuşoğlu'nu kutladığı belirtildi.

Antalya'daki görüşmelerle ilgili Bakan Çavuşoğlu'nu yürekten tebrik ettiği aktarılan Bahçeli'nin ve Ukrayna-Rusya arasında barış ikliminin yeşertilmesi mücadelesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği öğrenildi.

Türkiye'nin diyalog ve diploması mücadelesini sonuna kadar desteklediğini ifade eden Bahçeli'nin, "Antalya'da kurulan masa Türkiye'nin gurur masasıdır. Barışın ve istikrarın ümit masasıdır" değerlendirmesinde bulunduğu kaydedildi.







