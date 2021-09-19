Kemal Kılıçdaroğlu: Kürt sorununu HDP ile çözebiliriz
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 'Bay Kemal ve İttifakları' belgeselinin ilk bölümünde 'Kürt sorunu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. HDP’yi meşru organ olarak görebiliriz' dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belgesel yapımcısı Günel Cantak’ın “Bay Kemal ve İttifakları” belgeselinin ilk bölümünde Kürt sorununa dair konuştu.
2015 seçimlerinde HDP’nin parti olarak Meclis’e girmesini desteklediğini belirten Kılıçdaroğlu “Siyaset kurumunun 35-40 yıldır çözemediği bir Kürt sorunu var. Kürt sorunu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. Devlet dediğiniz kurum gayrimeşru bir organla muhatap olmaz" dedi.
'BU SORUN ÇÖZÜLECEKSE HDP İLE ÇÖZEBİLİRİZ'
Kılıçdaroğlu "Erdoğan bunu yaptı. Devleti, İmralı ile muhatap kıldı. Mesela İmralı meşru bir organ değil. Meşru organ kimdir? HDP’yi meşru organ olarak görebiliriz. Halkın desteği var. Parlamentoya gelmiş, dolayısıyla parlamentonun içinde bulunuyor görevini yapıyor. Bu sorun çözülecekse, meşru bir organla, HDP ile çözebiliriz. Bu nedenle HDP, Meclis'te olması gerektiğini düşünüyorum" ifadesini kullandı.
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