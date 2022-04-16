CHP lideri Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun projelerini yerinde inceledi

16 Nisan 2022 Cumartesi, 02:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) projelerini inceledi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan çalışmalar hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu’nun ilk durağı Dudullu-Bostancı metro hattı oldu.

SORUNU ÇÖZDÜ

CHP liderine, İmamoğlu’nun yanı sıra CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti.

Yapımına AKP döneminde başlanan, 2019 yerel seçimleri öncesi durma noktasına gelen metro hattı projesi, İmamoğlu’nun finansman sorununu çözmesinin ardından 10 Temmuz 2020’de yeniden başladı. Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, metro hattının test sürüşüne katıldı. Daha sonra Çekmeköy Rahmi Demir Kent Ormanı’nda inceleme gezisi yapan Kılıçdaroğlu, çalışmalarla ilgili bilgilendirildi. Gezide Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’na Çekmeköy Merkez Mahallesi Muhtarı Nuray Tak da eşlik etti. Kılıçdaroğlu, son olarak İBB Miras ekipleri tarafından restorasyon işlemleri devam ettirilen Beykoz’daki tarihi Anadolu Hisarı’nı gezdi. Kılıçdaroğlu, İstanbul ziyareti sonrası şu açıklamayı yaptı:

‘OLAĞANÜSTÜ ÇABA’

“İBB Başkanımızın yaptığı bazı çalışmaları alanda izledik. Hepinizin huzurunda kendisini yürekten kutluyorum. Başarı kendisinin bireysel başarısı değil, başarı İstanbul’un başarısı. Hizmeti İstanbul’a, İstanbullulara veriyor. İstanbul’un ciddi bir tarihi dokusu var. Bu tarihi dokuyu da ortaya çıkarmak için olağanüstü bir çaba harcıyor. Orada da bazı engellemeler var. Ama ne olursa olsun tüm engellemeleri aşıp İstanbullulara hizmet etmenin güzelliğini yaşıyoruz hep beraber. Ben de bir bahar günü buna tanık oldum.”