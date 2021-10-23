Kemal Kılıçdaroğlu MB ziyaretini anlattı: ‘Söyledik ama tersini yaptı’
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin PM toplantısında Merkez Bankası’nın (MB) faiz kararına yönelik, “Gittik, iktisada uygun olanı söyledik. Fakat Başkan uygun olmayan bir karar aldı” ifadelerini kullandı.
CHP PM, Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Edinilen bilgiye göre, PM üyelerine Merkez Bankası Şahap Kavcıoğlu ile yaptığı görüşmeyi anlatan Kılıçdaroğlu, “Gittik. Merkez Bankası kararlarının iktisadın gereklerine uygun şekilde alınması gerektiğini söyledik. Fakat Merkez Bankası Başkanı uygun olmayan bir karar aldı” diye konuştu. Ekonomideki kötü gidişat ve enerji fiyatlarındaki hızlı artışları değerlendiren Kılıçdaroğlu, “Ülke için bunlar daha iyi günler. Vatandaşı kapkara bir kış bekliyor” dedi.
‘YAPMAMASI GEREKİRDİ’
CHP Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, dış politikadaki gelişmelere ilişkin bir sunum yaptı. Ardından konuşan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Osman Kavala’nın serbest bırakılması’ çağrısı yapan 10 büyükelçiye yönelik “Bizim bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz” ifadesini yorumladı. Kılıçdaroğlu, “Sorumluluk makamındaki birinin asla yapmaması gereken bir şeydi” değerlendirmesini yaptı.
‘VATANDAŞA ANLATALIM’
Partinin seçim güvenliğine yönelik hazırlıklarını yürüten CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel de yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aktardı. Kılıçdaroğlu da, PM üyelerine, “Ziyaret gerçekleştirdiğimiz kentlerde sandık güvenliği çalışmalarımızı parti örgütleriyle paylaşalım. Seçime her an hazırlıklı olmamız lazım. Gittiğiniz her yerde sorunlarla birlikte çözüm önerilerini de vatandaşa anlatın” talimatını verdi.
Video Haberler
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
En Çok Okunan Haberler
- Akaryakıtta zam dalgası başlıyor
- Röportajda 'telefonunu göster' deyince...
- ABD'den kritik Halkbank kararı
- Boşaltılan köyde 10 yıldır tek başına yaşıyor
- Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay yaşamını yitirdi
- Dizide 10 saniye göründü, hayatı değişti
- Rıza Sarraf bulundu: İşte yeni ismi ve yeni işi
- Kavala'dan Erdoğan'a yanıt geldi
- Dolar/TL tahmini için sert güncelleme
- Tahminler alt üst! 2 kez güncelledi