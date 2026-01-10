CHP lideri Özel, anayasa tartışmalarıyla ilgili konuştu: ‘Referandumsuz değişiklik hedefi tutmaz’

CHP lideri Özgür Özel, önceki gün partisinin genel merkezinde Parti Meclisi (PM) toplantısına başkanlık etti. Toplantıda dış politikada yaşanan gelişmeler, partinin yeni yılda yapacağı saha çalışmaları ve güncel tartışmalar değerlendirildi. Özel’in toplantıda yine “Erken seçimi zorlayacağız. Yoksulluğun üzerine gitmeye devam edeceğiz. Emeklilerin hakkını savunacağız” vurgusunu yaptığı aktarıldı.

Bu kapsamda CHP’nin saha çalışmalarına başlayacağını belirten CHP kurmayları “Her il için bir PM üyesi ve milletvekili görevlendirilecek. Onlar sahada sadece CHP’nin politikalarını anlatmayacak. Aynı zamanda güncel konularda insanların tepkilerini, yorumlarını dinleyecek. CHP halkla bağını hiçbir şekilde koparmamış olacak” dedi. Son dönemde milletvekili transferleri üzerinden “AKP anayasa değişikliği mi hedefliyor?” tartışması yapılırken Özel’in toplantıda “AKP’nin referandumsuz anayasa değişikliği hedefi gerçekleşmez” yorumunu yaptığı da kaydedildi.

‘SÜREÇTE DOĞRU YERDE DURUYORUZ’

Öte yandan toplantıda Özel’in yeni çözüm sürecine ilişkin “Tarihsel olarak tutarlı davranıyoruz. Doğru yerde duruyoruz. Kendi ilkelerimizle komisyonda üzerimize düşeni yapıyoruz” vurgusunu yinelediği aktarıldı. PM toplantısı sonrası yayımlanan bildiride de yeni çözüm süreci komisyonunun rapor çalışmalarına değinilerek “Partimiz hazırlanacak raporda terörün sonlandırılmasına ilişkin çalışmalarla birlikte demokratikleşme adımlarına da yer verilmesinin önemini hatırlatmaktadır. Silah bırakmaya ilişkin düzenlemelerin yanında hukuk devleti ve demokrasiye ilişkin güçlü bir siyasi iradenin ortaya konulması kuşkusuz hem sürece katkı sağlayacak hem de toplumun Meclis’e ve sürece güvenini tesis ederek kalıcı bir toplumsal barışın yolunu açacaktır” denildi.

SURİYE’DE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VURGUSU

Bildiride Suriye’deki gelişmeler konusunda ise “Suriye’deki entegrasyon görüşmelerinin tıkanması ve son günlerde yaşanan çatışmalar karşısında Türkiye müzakereden ve diplomasiden yana tutum almalı; sorunların çatışmasız biçimde çözülmesi ve sivillerin korunması için inisiyatif ortaya koymalıdır. Suriye’de sağlanacak bir kalıcı barış en çok Türkiye’ye fayda getirecektir. Bunun için Suriye’de toprak bütünlüğü temelinde tüm kesimlerin dahil edildiği demokratik ve kapsayıcı bir yönetimin oluşturulması gerekmektedir. Bu aynı zamanda ülkemizdeki sığınmacıların geri dönüşünü de hızlandıracaktır” değerlendirmesine yer verildi.

ÖZEL, DOĞULU BAŞKANLARLA GÖRÜŞTÜ

CHP lideri Özel, dün Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Mogan Tesisi’nde partisinin doğu illerinden gelen il başkanlarıyla ve kanaat önderleriyle görüştü. Toplantıda devam eden çözüm süreciyle ilgili gelişmeler ele alındı. Başkanlar hem sürecin hem de CHP’nin süreçte aldığı kararlar ile yaptığı açıklamaların bölgedeki yansımalarını anlattı.