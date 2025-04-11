CHP lideri Özgür Özel'den Fethi Açıkel’e taziye ziyareti!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, annesini kaybeden CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel’e taziye ziyaretinde bulundu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel, geçen günlerde annesini kaybeden CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel’e taziye ziyaretinde bulundu.
Özel'e Grup Başkanvekili Murat Emir ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da eşlik etti.
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