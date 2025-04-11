Colin Farrell’ın acı günü: Babası Eamon Farrell hayatını kaybetti

Yayınlanma: 11.04.2025 - 09:28

Güncelleme: 11.04.2025 - 09:28

Altın Küre ödüllü İrlandalı oyuncu Colin Farrell, babası Eamon Farrell’ın vefatıyla derin bir üzüntü yaşadı. Uzun süredir bir hastalıkla mücadele eden Eamon Farrell, İrlanda’nın başkenti Dublin’de bulunan Beaumont Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Aile tarafından yapılan açıklamada, "Uzun ve cesurca katlandığı bir hastalıktan sonra ailesinin sevgi dolu bakımı eşliğinde huzur içinde hayata veda etti" ifadelerine yer verildi.

Eamon Farrell’ın cenazesinin 12 Nisan’da toprağa verileceği bildirildi.

Eski bir futbolcu olan Eamon Farrell, oğlunun kariyerine verdiği destekle de biliniyordu. Colin Farrell, geçtiğimiz şubat ayında düzenlenen SAG Ödülleri'nde 'Penguin' dizisindeki performansıyla 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazanmış ve teşekkür konuşmasında annesi Rita ile babası Eamon’a özel olarak teşekkür etmişti.