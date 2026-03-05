Cumhuriyet Gazetesi Logo
CHP Menderes İlçe Başkanı Mehmet Emin Işık'a bıçaklı saldırı!

CHP Menderes İlçe Başkanı Mehmet Emin Işık'a bıçaklı saldırı!

5.03.2026 13:15:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
CHP Menderes İlçe Başkanı Mehmet Emin Işık'a bıçaklı saldırı!

İzmir’in Menderes ilçesinde çıkan tartışmada CHP Menderes İlçe Başkanı Mehmet Emin Işık bıçaklanarak yaralandı. Olayın ardından kaçan 4 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Menderes Oto Sanayi bölgesinde dün saat 22.00 sıralarında bıçaklı bir saldırı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; CHP Menderes İlçe Başkanı Mehmet Emin Işık (34), bölgede daha önceden tanıdığı belirtilen kişilerle karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede Işık, darbedildi ve bıçaklandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Işık, Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Tedavi altına alınan Işık'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Işık'ın polise verdiği ilk bilgide, tanıdığı şahıslarla aralarında çıkan tartışma sonucu darbedildiğini ve kesici aletle yaralandığını söylediği belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma yürüttü. Yapılan operasyonlar kapsamında olaya karıştığı tespit edilen H.A.B. (34), M.K. (41), S.M. (34) ve Y.M. (41) yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemleri sürüyor.

Image

İlgili Konular: #CHP #bıçaklı saldırı #Menderes #başkan

İlgili Haberler

Çekmeköy'deki saldırıda kritik gelişme! Öğretmen Fatma Nur Çelik'i katleden öğrencinin ifadesi ortaya çıktı: 'Yanımda hep bıçak taşırım...'
Çekmeköy'deki saldırıda kritik gelişme! Öğretmen Fatma Nur Çelik'i katleden öğrencinin ifadesi ortaya çıktı: 'Yanımda hep bıçak taşırım...' Çekmeköy’de biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik’i bıçaklayarak öldüren, Kimya öğretmeni Zeynep A. ve 9. Sınıf öğrencisi Salih K.’yi yaralayan şüpheli Furkan Samet B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Katil zanlısının Emniyet'teki ifadesi ortaya çıkarken, öğrencinin "Yanımda hep bıçak taşırım ilk bulduğum sınıfa girdim rastgele bıçak salladım“ dediği öğrenildi.
Yer Antalya... Selamlarını almadığı gerekçesiyle 70 yaşındaki yurttaşı bacağından bıçakladılar
Yer Antalya... Selamlarını almadığı gerekçesiyle 70 yaşındaki yurttaşı bacağından bıçakladılar Antalya'da sahilde yürüyüş yapan 70 yaşındaki Ali Orhan Onat, selamlarını almadığı gerekçesiyle A.K. (17) ile E.B. (16) tarafından bacağından bıçaklandı. Hastaneye götürüldüğü sırada olayı anlatan Ali Orhan Onat, “Selam verdiler. Selamı içimden verdim. Küfrederek 'Neden selam almıyorsun' dediler. Ben de 'Hanginiz küfrediyor' dedim. İkisi de hiçbir şey söylemeyince 'O küfrü eden sizsiniz' dedim. Ondan sonra arkamdan gelip beni bıçaklayıp kaçtılar" dedi.
Antalya’da evlat cinayetinde karar: Oğlu Barış’ı 37 bıçakla öldüren babaya ömür boyu hapis!
Antalya’da evlat cinayetinde karar: Oğlu Barış’ı 37 bıçakla öldüren babaya ömür boyu hapis! Antalya’da 25 yaşındaki oğlu Barış Tolaman’ı parkta 37 bıçak darbesiyle katleden baba Ali Tolaman, yargılandığı davada ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanığın "alt soya yönelik kasten öldürme" suçundan aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını, yargılama sürecindeki "pişmanlık" ibaresiyle müebbete indirdi.