Mahsun Kırmızıgül'den zamlara türküyle tepki: 'Bunların hiçbiri doymak bilmez'

07 Şubat 2022 Pazartesi, 18:02

Doğal gaz ve elektriğe yapılan zamlara ilişkin sanatçıların tepkileri devam ediyor.

Cem Yılmaz, Genco Erkal, Şahan Gökbakar, Yeşim Salkım, Gülse Birsel gibi birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından zamları eleştirmişti.

Zamlara yönelik son ünlü tepkisi de şarkıcı Mahsun Kırmızgül'den geldi. Kırmızıgül, ‘Elektrik, doğalgaz ve zamlar‘ notuyla ‘Nasihat’ isimli türküsünden bir bölüm paylaştı.

Türküde şöyle deniyor:

“Aç gözlüyle sakın dost olma/ İkram bilmez nizam bilmez. Yol bilmez yordam bilmez/ En mühimi de bunların hiçbiri doymak bilmez/Sen seni bil sen seni.”

Elektirik, doğal gaz ve zamlar. pic.twitter.com/H61HhS216W — Mahsun Kırmızıgül (@Mhsnkrmzgl) February 7, 2022



