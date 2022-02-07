Yurttaşların zam isyanı büyüyor, bir ilde daha sokağa çıkıldı

07 Şubat 2022 Pazartesi, 19:15

İYİ Parti Ardahan İl Başkanı Taşkın Polat, partililerin katılımı ile Milli Egemenlik Parkı'nda artan gıda maliyetleri, akaryakıt, elektrik ve doğal gaza gelen zamlara tepki göstermek amacıyla basın açıklaması yaptı.

Polat, "Hepinizin derinden hissettiği üzere ülkemiz çok ağır bir ekonomik buhran geçirmektedir. Her gün hatta neredeyse her saat başı uygulanan zamlar vatandaşımızın belini bükmüş, hayat pahalılığı ve enflasyon Cumhuriyet tarihinin en kötü değerlerine ulaşmıştır" dedi.

"DOĞAL GAZ VE ELEKTRİĞE YAPILAN FAHİŞ ZAMLAR GERİ ÇEKİLSİN"

Ülke genelinde ekonomik yıkım yaşandığını, Ardahan'ın da çok kötü etkilendiğini belirten Polat şunları söyledi:

"Soğuk ve yalnız şehir olan Ardahan 1992'de il olmasına rağmen hak ettiği yatırımları alamadığı gibi yanlış politikalar ve basiretsiz politikacılar yüzünden ne yazık ki sürekli geriye gitmektedir. Türkiye'de süt ve süt ürünleri, büyükbaş hayvancılık ve arıcılığın en önemli merkezlerinden biri olmasına, jeopolitik konumu gereği Türkiye'nin Kafkaslara açılan kapısı olmasına rağmen Ardahan, bırakın yatırım alıp kalkınmayı elindeki değerleri ve nüfusunu gün be gün kaybetmektedir. Son aylarda başta temel gıda maddeleri, akaryakıt, elektrik ve doğalgaza gelen zamlar, yaşanılan hayat pahalılığı ve işsizlik Ardahan'da vatandaşın canına tak etmiş durumda.

"VATANDAŞ KOMBİYİ AÇMAKTAN KORKAR HALE GELDİ"

Ülkede kışın en çetin yaşandığı, hava sıcaklıkların gündüz eksi on derece ve üzerine çıktığı doğalgaz kullanma süresinin en uzun olduğu yer olan Ardahan'da doğal gaz ve elektrik faturaları herkesi mağdur etmiş durumdadır. Vatandaş kışın bu en çetin günlerinde evinde ısınamaz, kombiyi açmaya korkar hale gelmiştir. Elinde avucunda kalan parayı astronomik faturalara vermek hatta çoğu zaman ödeyememek zorunda kalmıştır.

Bizler Ardahan halkı olarak doğal gaz ve elektriğe yapılan fahiş zamların geri çekilmesini, kış memleketi olan ilimizde doğal gaz kullanım bedellerinin bölgenin iklim şartları göz önüne alınarak makul ve altından kalkılabilir seviyelere çekilmesini talep ediyoruz."

"MİLLETVEKİLLERİ İHALE KOVALAMAKTAN MEMLEKETİN SORUNLARINI GÖRMEZ OLDU"

Ardahan halkının vekiller tarafından sahipsiz bırakıldığını öne süren Polat konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ülke genelinde olduğu gibi Ardahan'da da işe alımlarda uygulanan Torpil, yandaş ve akraba kayırma zihniyeti gençlerimizin umudunu kırmıştır. Ardahan halkı çetin kış şartlarında derin yoksulluk ve ekonomik dibe vuruşu yaşarken ne yazık ki yetki verip Meclis’e gönderdiği vekiller tarafından sahipsiz bırakılmıştır.

İktidarın Ardahan'daki temsilcileri akraba kayırmaktan, ihale ve rant kovalamaktan memleketin sorunlarını görmez, duymaz olmuştur. Belirttiğimiz bu sorunlar Meclis’te veya basında dile getirilmemiştir. Siyasi iktidarın adeta kaderine terk ettiği Ardahan'da iktidar milletvekili memleketteki bu sorunlara çare aramak yerine giderayak hangi akrabasını hangi devlet kurumuna sokmanın derdine düşmüş ara sıra da kendini hatırlatmak için romantik tren yolu veya bitmeyen tünel hikayeleri anlatmaktadır. Bir kez olsun çiftçinin, esnafın, evinde ekmeği olmayan vatandaşın işsizliğe terk edilmiş gençlerimizin sorunu dinlenmemiş Ardahan halkı hükümet tarafından sosyal ve ekonomik ölüme terk edilmiştir."