CHP Milletvekili Burcu Köksal’ın babası yaşamını yitirdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal’ın babası hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 10:54
CHP Milletvekili Burcu Köksal’ın babası yaşamını yitirdi
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CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal’ın emekli öğretmen olan babası İsmail Pala Ankara'da hayatını kaybetti.

Pala'nın cenazesinin gün içerisinde Afyonkarahisar’a getirileceği öğrenildi.

Pala için ayrıca yarın cenaze töreni gerçekleştirileceği ve ardından toprağa verileceği kaydedildi.


CHP Burcu Köksal Milletvekili

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