CHP Milletvekili Burcu Köksal’ın babası yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 10:54

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 11:27

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal’ın emekli öğretmen olan babası İsmail Pala Ankara'da hayatını kaybetti.

Pala'nın cenazesinin gün içerisinde Afyonkarahisar’a getirileceği öğrenildi.

Pala için ayrıca yarın cenaze töreni gerçekleştirileceği ve ardından toprağa verileceği kaydedildi.