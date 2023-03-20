CHP Milletvekili Burcu Köksal’ın babası yaşamını yitirdi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal’ın babası hayatını kaybetti.
CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal’ın emekli öğretmen olan babası İsmail Pala Ankara'da hayatını kaybetti.
Pala'nın cenazesinin gün içerisinde Afyonkarahisar’a getirileceği öğrenildi.
Pala için ayrıca yarın cenaze töreni gerçekleştirileceği ve ardından toprağa verileceği kaydedildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kahramanmaraş'ta peş peşe dört deprem!
- Sahte diploma skandalı: CHP'li Başarır tek tek isim sayd
- Sahi ne oldu sarıklı amirale
- Millet İttifakı'nda 'Mansur Yavaş krizi' iddiası
- TGRT'den kovulan Ekrem Açıkel'in yeni kanalı belli oldu
- Heyelan tehlikesi: 3 ev tahliye edildi
- Lazio'lu futbolcudan Mourinho'ya çirkin sözler!
- Cumhur'un ortağından HÜDA PAR'a 'ses' yok
- BİLD'den Kılıçdaroğlu-Erdoğan karşılaştırması
- Lüks araç konvoyuyla aday adaylığı başvurusuna tepki