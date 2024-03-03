CHP Milletvekili Taşkent, 8. Yargı Paketi’ni değerlendirdi: ‘Hukukta deformasyona sebep olmakta’

CHP Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen 8. Yargı Paketi’ne ilişkin, “İktidar bir yandan toplum ve siyasetin dizaynı için hukuku araçsallaştırırken bir yandan yargı reformu adı altında sekizinci yargı paketini çıkararak hukuku âdeta deforme etmiştir” dedi.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 03.03.2024 - 14:26
CHP Milletvekili Taşkent, 8. Yargı Paketi’ni değerlendirdi: ‘Hukukta deformasyona sebep olmakta’
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Kamuoyunda “8. Yargı Paketi” olarak bilinen, “Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” önceki gün TBMM’de kabul edildi. 

Yargı paketinin önceki günkü görüşmesinde konuşan CHP’li Taşkent, 8. Yargı Paketi’ne ilişkin, “İktidar ve tarihe adını ‘iktidarın küçük ortağı’ olarak yazdıran MHP bu memlekette yerinde olan birçok şeyi bozmakta uzmanlaştı. Katlettikleri birçok norm var, hukuk bunların en başında geliyor. İktidar bir yandan toplum ve siyasetin dizaynı için hukuku araçsallaştırırken bir yandan yargı reformu adı altında sekizinci yargı paketini çıkararak hukuku âdeta deforme etmiştir. Hâkim ve savcıların her an örgüt üyesi olmakla itham edilip görevden ihraç edilme tehdidiyle karşı karşıya kaldığı, Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarının mahkeme ve Meclis tarafından uygulanmadığı, yargıçlar eliyle yargı darbesinin tezgâhlandığı sayısız örnek varken getirilen birkaç göstermelik düzenlemeyle yapılanlar reform değil, aksine, hukukta deformasyona sebep olmaktadır” dedi.

“TÜRKİYE ANAYASASIZ BİR ÜLKEDİR”

İktidarın hukukun bağımsızlığını yok ettiğini belirten Taşkent, “Parti devleti getirmeye çalıştığınız ülkemizde hukuku da önü düğmeli bir hâle getirdiniz. Partinizin Genel Başkanı çıkıp ‘Anayasa Mahkemesinin kararlarına saygı duymuyorum’ diyor. Ortaklığı minik, suçu büyük MHP'nin Genel Başkanı ‘Anayasa Mahkemesi millî güvenlik sorunudur’ diyor. Bu ülkenin en büyük millî sorunu bu cümleleri kullananlardır. Burada, Meclis Genel Kurulu’nda toplandığımız her gün Can Atalay'a yapılanı unutmayın. Anayasa Mahkemesinin itibarsızlaştırılması için yargıya ellerindeki değil ama fikirlerindeki balyozlarla darbe indirenleri unutmayın. Yargıtay’ın TBMM'ye, talimat vermeye çalışmasını ve bunu gururla okutan Meclis Başkanı’nı unutmayın. Türkiye bir Anayasasız ve yargının siyasi anlamda bir sopa olarak kullanıldığı hukuk devletinden uzaklaşmış bir ülke hâline gelmiştir. Yazık ki torba yasa bağımlılarının sunduğu bu yargı paketi de bir oldubittiye getirilmiştir” ifadelerini kullandı.


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