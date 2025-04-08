Tutuklu öğrencilerin ailelerinden çağrı: 'Çocuklarımız için bir imza'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanması sonrasında yurdun birçok yerinde gerçekleştirilen eylemlerde tutuklanan üniversite öğrencilerinin anne-babaları, çocuklarının serbest kalması için başlattığı imza kampanyasını her gün sürdürmeyi amaçlıyor.

Tutuklu öğrencilerin ailelerinden çağrı: 'Çocuklarımız için bir imza'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 08.04.2025 - 11:16

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından yapılan protestolarda tutuklanan veya ev hapsi cezası verilen üniversite öğrencilerinin aileleri, dayanışma ağı kurdu. 

"Anne Baba Dayanışma Ağı" adı altında biraraya gelen ve çocuklarının serbest bırakılmasını isteyen aileler, "Çocuklarımız İçin Bir İmza" başlığıyla imza kampanyası da başlattı.

Aileler, her gün saat 21.00’de, sosyal medya üzerinden "Çocuklarımız İçin Bir İmza" etiketinde buluşma çağrısı yaptı.

"BİZİ İÇERİDEN ALMADAN GÜNDEMDEN DÜŞÜRMEYİN"

"Anne Baba Dayanışma Ağı" adıyla sosyal medya üzerinde açılan hesaplardan yapılan paylaşımda, şu açıklamalara yer verildi:

"Çocuklarımızın sesine, çağrısına her gün hep birlikte ses oluyoruz. Çocuklarımızın çağrısıdır; ‘Bizi içeriden almadan gündemden düşürmeyin’ Bu Akşam 21.00’de yine ‘Çocuklarımız İçin Bir İmza’ etiketinde buluşuyoruz."

Ailelerin "change.org" üzerinden başlattıkları imza kampanyasına şu ana kadar 30 binin üzerinde kişi imza attı. 


Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #üniversite öğrencileri #gözaltı #Anne-Baba Dayanışma Ağı

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