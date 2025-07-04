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CHP'nin acı günü: Eski milletvekili Ahmet Melik hayatını kaybetti

CHP'nin acı günü: Eski milletvekili Ahmet Melik hayatını kaybetti

4.07.2025 12:14:00
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Haber Merkezi
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CHP'nin acı günü: Eski milletvekili Ahmet Melik hayatını kaybetti

Eski CHP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Melik hayatını kaybetti. Melik için 5 Temmuz’da cenaze töreni düzenlenecek.

16. Dönem CHP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Melik, yaşamını yitirdi. Melik’in cenazesi, 5 Temmuz Cumartesi günü öğle namazının ardından Harrankapı Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Harrankapı Aile Mezarlığı’na defnedilecek.

Taziye, aynı gün Ramazan Başak Taziye Evi’nde kabul edilecek.

AHMET MELİK KİMDİR?

1945 yılında Şanlıurfa'da doğan avukat Ahmet Melik, 1977-1980 Şanlıurfa CHP milletvekiliydi. Melik'in 12 Eylül darbesi ile milletvekilliği düşürüldü.

Döneminin en genç milletvekillerinden olan Melik, Şanlıurfa Barosu başkanlığı da yapmıştı.



İlgili Konular: #CHP #Milletvekili #Cenaze

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