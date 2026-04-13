CHP'nin otobüs şoförü Gökhan Gülyurt'a hapis cezası

Ankara 72. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Gökhan Gülyurt ve taraf avukatları katıldı. Hakim, dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra önceki celse mütalaa açıklandığını hatırlatarak, Gülyurt'a söz verdi.

Otobüs şoförü Gülyurt, kullandığı aracın CHP genel başkanına tahsisli olduğu için genel merkezden çıktığı andan itibaren kendisine polisin eşlik ettiğini söyledi.

"KUSURUM OLMADI"

Kolluk kuvvetlerine dokumak şeklinde dahi, bir temasının olmadığını söyleyen Gülyurt, "Olay sırasında araç içerisindeki milletvekilleri polis memurlarıyla konuşmuş, ardından aracımıza 'eskort' tahsis edilmiştir. Babam da polis memuru olduğu için polislere karşı bir kusurum olmamıştır. Beraatımı istiyorum" savunmasını yaptı.

Söz alan müşteki avukatları, sanığın işlediği suçtan "zincirleme" şekilde sorumlu tutulmasını istedi. Avukatlar, sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatları ise müvekkillerinin polislerin yönlendirilmesiyle ilgili güzergahı kullandığını belirterek, müştekilerin kanunsuz bir şekilde aracı durdurmaya çalıştıklarını ifade etti.

7 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI

Beyanların ardından kararını açıklayan hakim, Gülyurt'un müştekiler, Sare Y, Okan A, Yasemin K. ve Okan Y'ye yönelik eylemlerinde "suç unsurunun oluşmadığı" gerekçesiyle beraat kararı verdi.

Hakim, sanığın müşteki Mehmet Ö'ye yönelik eyleminin suç unsuru oluşturduğunu belirterek, Gülyurt'un "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 7 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen program için eski Meclis binasına gitmeye çalışan CHP heyetinin bulunduğu otobüsü kullanan Gülyurt, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınmış, adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

İddianamede, adliye önünde görevli müşteki polis Mehmet Ö'nün elini kaldırarak, "dur" ihtarında bulunmasına ancak aracın durmadığına yer verilmişti. Mehmet Ö'nün otobüsün çarpmaması için yolun kenarına atladığı anlatılmıştı. İddianamede Gülyurt hakkında 13 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.