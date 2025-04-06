Yayınlanma: 06.04.2025 - 09:00

Güncelleme: 06.04.2025 - 09:02

CHP'nin 21’inci Olağanüstü Kurultayı bugün Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapacak. Peki, CHP Olağanüstü Kurultayı saat kaçta başlayacak, bitecek? CHP Kurultayı adaylar kimler?

CHP OLAĞANÜSTÜ KURULTAYI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in, parti tüzüğünün 48. maddesinin verdiği yetkiyle toplanma çağrısı yaptığı olağanüstü kurultay için geri sayım başladı.

CHP 21. Olağanüstü Kurultayı, 6 Nisan 2025 Pazar günü saat 10.00'da Ankara'daki Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantı aynı gün ve yerde saat 13.00'te yapılacak.

CHP OLAĞANÜSTÜ KURULTAY ADAYLAR KİMLER, KILIÇDAROĞLU ADAY MI?

Bir dönem CHP İstanbul İl Başkanlığı yapan eski milletvekili Berhan Şimşek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Özgür Özel ile birlikte genel başkanlık için yarışacak.

Aday olacağı iddia edilen Kemal Kılıçdaroğlu ise aday olmayacağını açıkladı.

Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada; "Partimizin bu hafta sonu yapacağı olağanüstü kurultayında Genel Başkan adayı olmayacağım. Aday olmam için imza toplayan, ısrar eden ve çalışan bütün kardeşlerime teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY NEDİR?

Olağanüstü kurultaylar, genellikle parti tüzüğüne göre belirli bir üye oranının talebi üzerine veya parti yönetiminin kararıyla, önemli kararlar veya kriz durumlarında düzenlenir.

Olağanüstü kurultay, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları veya benzeri organizasyonlarda, normalde belirli aralıklarla yapılan olağan kurultay dışında, acil durumlarda veya özel bir gündemle toplanan genel kuruldur.

Parti tüzüğüne göre belirli bir üye oranının talebiyle veya parti yönetiminin kararıyla toplanabilir. Genellikle yönetim değişikliği, tüzük değişikliği, önemli stratejik kararlar veya kriz durumlarında düzenlenir.