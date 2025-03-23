Son Dakika... CHP'de önseçim işlemi sona erdi... Mansur Yavaş rakam verdi: 'Erken seçimin zamanı geldi'

Yayınlanma: 23.03.2025 - 19:06

Güncelleme: 23.03.2025 - 19:57

CHP'nin cumhurbaşkanlığı adaylığı önseçiminde oy kullanma işlemi sona erdi. Sandıklar kapatıldı. Yurdun dört bir yanında oy sayımı başladı.

"20 MİLYON KİŞİ OY KULLANDI"

ABB Başkanı Yavaş, Ankara'da önseçime ilişkin yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bu olaylar olmasaydı belki bu kadar katılım olmayacaktı. Demek ki hukuksuzluk yaptığınız zaman tepki çok büyük oluyor. Erken bir seçimle de inşallah Türkiye'ye örnek olacak. Çünkü rakibinin ayağına çelme takmak demokrasiye uygun şeyler değil.

Sanırım 20 milyon civarında insan bugün zorunlu olmadığı bir sandığa gidip oy kullandı. Erken seçimin zamanı çoktan gelmiştir. Çünkü bu gençlerin hiçbirisi doğduğundan beri başka bir iktidar görmediler."

NE OLMUŞTU?

Özgür Özel bugün yaptığı açıklamada, "Üye sandıklarının 10 katı, halkın dayanışma sandıklarına halkın ilgisi var" ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan CHP, bugün yurttaşlara Saraçhane'de buluşma çağrısı yapmıştı.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ise Cumhurbaşkanlığı önseçim sandıklarının yoğun katılım nedeni ile saat 19:00'a kadar açık olacağını duyurmuştu.