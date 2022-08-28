CHP Peker'in açıkladığı rüşvet iddiaları için yarın adliyeye gidecek!
CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Sedat Peker’in rüşvet iddialarıyla ilgili yarın Ankara Adliyesi’ne giderek suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in, aralarında Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu’nun da bulunduğu bazı AKP'li isimlerin rüşvet aldığı iddiaları yargıya taşınıyor.
CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Sedat Peker’in gün içerisinde attığı yeni tweet serilerinin ardından bir paylaşım yaptı. Peker'in iddialarıyla ilgili yarın Ankara Adliyesi’ne giderek suç duyurusunda bulunmak için başvuru yapacaklarını duyuran Erkek, "Yarın Ankara Adliyesinde (Adalet Sarayında değil) olacağız ve başvurumuzu yapacağız. Savcılar re’sen harekete geçemediği için…" ifadelerini kullandı.
Yarın Ankara Adliyesinde (Adalet Sarayında değil) olacağız ve başvurumuzu yapacağız. Savcılar re’sen harekete geçemediği için… #ifşa https://t.co/DKhJMwy7z5
— Muharrem Erkek ???? (@MuharremErkek17) August 28, 2022
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