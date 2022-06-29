CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz’den Çay Kanunu teklifine imza atanlara istifa çağrısı: Sorumlular hesap vermeli

29 Haziran 2022 Çarşamba, 04:00

CHP’li Deniz, AKP’nin Meclis’e sunduğu Çay Kanunu Teklifi’ne yönelik yazılı açıklamada, “AKP’nin vermiş olduğu teklif sonrasında yaşananlar pes dedirtmeye devam ediyor. Böyle bir rezalet görülmedi. Üretici ile Çaykur çalışanlarıyla, özel sektör fabrikalarıyla dalga geçerek bu kanun teklifini hazırlayan ve imzalayan AKP’nin Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun milletvekilleri başta olmak üzere imzalayan tüm AKP milletvekilleri istifa etmelidir. Bu rezaletin bir sorumlusu olmalıdır” dedi.

‘KANUN TEKLİFİNE SAHİP ÇIKAN YOK’

AKP’nin “Çay Kanunu Teklifi ortak akılla hazırlandı” iddiasını da yalanlayan Deniz, “Herkesin görüşünü aldık, üniversite ile hazırlandı. Ortak tekliftir” deniliyor. Ancak Ziraat Odaları, ‘Bizim bilgimiz yok’, üniversite ‘Bizim hazırladığımız teklif bu değil’ diyor. En komiği de kanun metninde ‘Çay Fiyatını Ulusal Çay Konseyi (UÇK) belirleyecek’ denilirken UÇK Başkanı, ‘Bizim böyle bir teklifimiz ve talebimiz yok, ben hain değilim’ diye açıklama yapıyor” diye konuştu.

‘HERKESİ KANDIRDILAR’

27 Haziran’da Çay Kanunu teklifinin komisyonda görüşüleceğini ancak görüşmenin ertelendiğini anımsatan Deniz, “27 Haziran’da komisyonda görüşülecek deniyor sonra komisyon görüşmeleri erteleniyor. AKP bu işi yüzüne gözüne bulaştırmıştır. Bir Çay Kanunu hazırlayıp Meclis’e gönderememişlerdir. Çünkü anlaşıldığı gibi görüşlerini aldıkları herkesi kandırmışlardır. Onların bilgisi onayı olmadan bir kanun teklifi hazırlamışlardır. Sadece görüş aldığını iddia ettiklerini değil, çay üreticilerini, Çaykuru, Çaykur çalışanlarını, özel sektör temsilcilerini de kandırmış ve dalga geçmişlerdir” ifadelerini kullandı.

‘BİR AN ÖNCE ERKEN SEÇİM OLMALI’

“AKP’nin Türkiye’yi nasıl yönettiğini bu kanun teklifine bakarak çok iyi görüşüyoruz” diyen Deniz, “AKP ülkeyi gayri ciddi bir şekilde yönetmektedir. Her şeyin Saray’dan belirlendiği ülkede yöneticilerin geldiği seviye budur. Bu kanun teklifi sürecinden de anlıyoruz ki bir an önce erken seçim olmalı. AKP hükümeti ve Cumhur İttifakı, görevini Millet İttifakı’na devretmelidir” dedi. Deniz, şu ifadeleri kullandı: “Cumhurbaşkanının da bu işe kızdığına dair haberler çıkmakta. Yersek! Kanun teklifi ile ilgili ilk yaptığımız açıklamalarda bu sürecin 2010 yılında da yaşandığını, sonuçta gelen tepkiler üzerine geri çekildiğini ve kimsenin sahip çıkmadığını yazmış ve aynı kararlılıkla mücadele edeceğimizi açıklamıştık. Ne dediysek bir kez daha aynısı çıktı. Bu rezaletin sorumluları gereğini yapmalı ve istifa etmelidir.”