CHP, Samsun’da KHK’lilerle buluştu: Nerede hukuksuzluk varsa oradayız
Kanun hükmünde kararname ile kamudan ihraç edilen yurttaşlarla bir araya gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Avukat Gülizar Biçer Karaca, "Nerede bir hukuksuzluk varsa CHP, dün olduğu gibi bugün de oradadır" dedi.
CHP Samsun İl Örgütü, kanun Hükmünde kararname (KHK) ile kamudan ihraç edilen yurttaşları dinlemek için “KHK mağdurları ile buluşuyoruz” toplantısı düzenledi.
Toplantıda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Avukat Gülizar Biçer Karaca, “Nerede bir hukuksuzluk varsa CHP, dün olduğu gibi bugün de oradadır. Yargıda terör örgütleriyle iltisakı bulunmadığı için beraat kararı verilen, hak ihlaline uğradıkları Anayasa Mahkemesi’nce onaylanmış kişiler OHAL Komisyonu’nda bekletilmemeli. OHAL Komisyonu derhal lağvedilmeli. Kendini yargıdan üstün gören bir anlayışı kabul etmemiz mümkün değildir. OHAL Komisyonu’nun verdiği hukuksuz kararların derhal yok sayılması gerekir. Hakkında beraat kararı verilmiş tüm yurttaşlarımızı işlerine iade edeceğiz” dedi.
Video Haberler
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
- AGİ nedir? AGİ düzenlemesi kimin işine yaradı?
- 'Yeliz'den CHP'lilere skandal sözler
- 'Acil onay' için çarpıcı değerlendirme
- Dilmen'den canlı yayında el hareketi
- İşte Kadıköy'ün ortasındaki dehşet anları
- Karadeniz’de korkutan görüntüler
- Dolarda dün gece neler yaşandı?
- Aradaki fark şaşırttı
- Yurttaşın cevabı yürekleri sızlattı
En Çok Okunan Haberler
- Son anketten çarpıcı sonuçlar
- Erdoğan'ı kızdıracak 'döviz' kapağı
- MHP’li başkanın, işçiye şiddet uyguladığı ortaya çıktı
- İstanbul'da ulaşıma dev zam!
- Erbaş’ın eşinden müftülük denetimi
- Erdoğan açıkladı, bankalar artırdı
- Akbank'tan 'Kur Korumalı Mevduat' açıklaması
- Erdoğan'dan 'faiz' itirafı
- LPG ve motorin fiyatlarında indirim
- Bakanlık açıkladı: Faizde üst sınır belli oldu