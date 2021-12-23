CHP, Samsun’da KHK’lilerle buluştu: Nerede hukuksuzluk varsa oradayız

23 Aralık 2021 Perşembe, 04:00

CHP Samsun İl Örgütü, kanun Hükmünde kararname (KHK) ile kamudan ihraç edilen yurttaşları dinlemek için “KHK mağdurları ile buluşuyoruz” toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Avukat Gülizar Biçer Karaca, “Nerede bir hukuksuzluk varsa CHP, dün olduğu gibi bugün de oradadır. Yargıda terör örgütleriyle iltisakı bulunmadığı için beraat kararı verilen, hak ihlaline uğradıkları Anayasa Mahkemesi’nce onaylanmış kişiler OHAL Komisyonu’nda bekletilmemeli. OHAL Komisyonu derhal lağvedilmeli. Kendini yargıdan üstün gören bir anlayışı kabul etmemiz mümkün değildir. OHAL Komisyonu’nun verdiği hukuksuz kararların derhal yok sayılması gerekir. Hakkında beraat kararı verilmiş tüm yurttaşlarımızı işlerine iade edeceğiz” dedi.