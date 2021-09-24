KHK’li Cihan Vahap Elmas, ‘kurum kanaatine’ takıldı

24 Eylül 2021 Cuma, 04:00

KHK ile Van Büyükşehir Belediyesi İmar Müdürlüğü’nden ihraç edilen şehir plancısı 36 yaşındaki Cihan Vahap Elmas’ın, OHAL Komisyonu’na yaptığı başvuru “kurum kanaati” gerekçe gösterilerek reddedildi. Sendikası KESK ile beraber istinaf mahkemesine başvuran Elmas, 3 bin 300 metre rakımda doğal yolla yetişen karakovan balını satarak ailesinin geçimini sağlıyor.

İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü mezunu Vahap Elmas, İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi Bölümü’nde yüksek lisans yaptı. 2011 yılında Van’da işe başladı. Belediyenin imar biriminde şube şefliği, müdür yardımcılığı, müdürlük ve en son yaklaşık 21 ay boyunca imar daire başkanlığı yaptı. Elmas, 14 Temmuz 2017 tarihinde görevinden ihraç edildi.

OHAL Komisyonu başvurusu reddedilen Elmas, “Gerekçe olarak kurum kanaati gösterildi. Sonrasında bağlı olduğum Kamu Emekçileri Sendikası (KESK) aracılığıyla 24. İdare mahkemesi’ne başvuruda bulundum. Oradan da bana olumsuz karar geldi. Gerekçe yine ‘kurum kanaati’. Şu an ise yine KESK aracılığıyla Ankara Bölge İdaresine başvuruda bulunduk, hâlâ sürecin takipçisiyiz” dedi.

‘EMEĞİMİ ÇALDILAR’



Ailecek çok zorlu süreçlerden geçtiklerini dile getiren Elmas, “Fakat bu bizim için bir sorundan çok, bir sorunun üstesinden gelme çabası ve hayata yeni bir kapı açma umudu oldu. Şu an ortağımla Bitlis-Hizan bölgesinde arıcılık mesleği ile uğraşıyoruz. Yıllarca gel çalış, emek sarfet, kente dair yol haritası ve geleceğe dair ideal bir kent, ideal bir yaşam çalışması için çabala ve bir noktaya da getir, birden tüm emeklerin elinden alınsın. Emeğimi çalanlara hakkımı helal etmeyeceğim” diye konuştu.

