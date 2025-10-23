Cumhuriyet Gazetesi Logo
CHP seçime katılmadı... Sayıştay'a 5 yeni üye seçildi!

23.10.2025 09:07:00
TBMM Genel Kurulu'nda, Eşref Edip Çiçekli, Necati Küçükaydın, Coşkun Çekiciler, İsmail Çobanoğlu ve Adnan Güran, Sayıştay üyeliğine seçildi. CHP'li vekiller ise; "seçimlerin liyakatsiz olduğu"nu belirterek oylamaya katılmadı.

Genel Kurul'da, siyasi partilerin grup önerilerinin görüşülmesinin ardından, Sayıştay için TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nun belirlediği 10 aday arasından gizli oylamayla seçim yapıldı.

Seçimde 293 milletvekili oy kullandı. Oyların 14'ü geçersiz sayıldı.

Seçim sonucuna göre, meslek mensupları kontenjanından Eşref Edip Çiçekli ve Necati Küçükaydın, Hazine ve Maliye Bakanlığı meslek mensupları kontenjanından Coşkun Çekiciler, İsmail Çobanoğlu ve Adnan Güran, Sayıştayın yeni üyeleri oldu.

"SEÇİMLER LİYAKATSİZ"

Öte yandan, CHP'li milletvekilleri, "seçimlerin liyakatsiz olduğu"nu belirterek oylamaya katılmadı. 

