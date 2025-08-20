CHP Sinop İl Başkanı Yalçınkaya'dan Özlem Çerçioğlu'na tepki!

CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP'den istifa ederek AKP’ye geçmesine ilişkin yaptığı açıklamada, 19 Mart’tan, hatta 30 Ekim 2024'ten bu yana partisine yönelik sistematik saldırı olduğunu ifade etti.

"YÜZLERCE ARKADAŞIMIZ BEDEL ÖDEMEYİ TERCİH EDERKEN..."

"AKP iktidarının yargı sopasıyla birlikte CHP'ye tehditler savurduğunu, saldırılarda bulunduğunu" kaydeden Yalçınkaya, şunları söyledi:

"Bu durumda yüzlerce arkadaşımız bedel ödemeyi tercih ederken Özlem Hanım ne yazık ki, yıllarca çok ağır sözler söylediği ve işittiği AKP saflarına katılmayı tercih etti. Aradan 5 gün bile geçmeden gördük ki, İller Bankası'ndan 860 milyon liralık finansman sağlandı. Bu da AKP iktidarının belediyelerimizin üzerine yapmış olduğu baskıya karşın kendi belediyelerine yaptığı yardımları, destekleri açıkça ortaya koymakta. Biz iktidara geldiğimizde asla böyle bir tavır içerisinde olmayacağız.

Zaten idaresinde bulunduğumuz Türkiye Belediyeler Birliğinden belediyelere yapılan yardımlarda, verilen desteklerde herkesin gördüğü üzere bir parti ayrımı değil, ihtiyaç önceliğine göre çalışma metodu uygulamaktayız. Özlem Hanım ne yazık ki bir ihanet içerisinde bu adımı atmış oldu ve hemen AKP tarafından da ödülünü almış oldu."

“GENEL BAŞKANIMIZLA BALIKÇILIK AVI SEZONUNU AÇACAĞIZ”

Aykut Cem Yalçınkaya, 31 Ağustos’ta CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Sinop’ta balıkçılık sezonu mitingine katılacağını belirterek, şöyle devam etti:

“Bir miting gerçekleştireceğiz ve bu mitingde balıkçılık sezonu açılışını yapacağız. Sinop tarihinin gördüğü en büyük ve en görkemli mitingi hep birlikte yapacağız. Tüm vatandaşlarımıza şimdiden çağrıda bulunuyoruz. 31 Ağustos'ta İskele Meydanı'nda buluşalım ve Karadeniz’den, Sinop’tan CHP'nin, Türkiye’nin demokrat gücünü tüm Türkiye’ye ve tüm dünyaya göstermiş olalım.”