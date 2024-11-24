Yayınlanma: 24.11.2024 - 00:30

Güncelleme: 24.11.2024 - 00:31

MasterChef Türkiye'nin 23 Kasım 2024 tarihli bölümünde heyecan dolu anlar yaşandı. Yarışmacılar, kış aylarının sevilen lezzeti "Arabaşı"nı en iyi şekilde hazırlamak için büyük bir çaba gösterdiler. Zorlu dokunulmazlık oyununda, jüri üyelerinin yüksek standartlarına ulaşmaya çalışan yarışmacılar, hem lezzet hem de sunum konusunda birbirleriyle kıyasıya rekabet etti. Oyunun sonunda, beklentileri karşılayamayan tabağı hazırlayan yarışmacı eleme potasına gönderildi ve yarışmanın tansiyonu bir kez daha yükseldi. Peki, MasterChef'te 4. eleme adayı kim oldu? 23 Kasım 2024 günü MasterChef'te potaya giden isim kim oldu?

MASTERCHEF'TE 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın 4. eleme adayı ve potaya giren ismi Muratcan oldu.

MASTERCHEF'TE HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

Kaan

Semih

Eda

Muratcan