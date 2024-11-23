Yayınlanma: 23.11.2024 - 00:23

Güncelleme: 23.11.2024 - 00:23

MasterChef Türkiye'de Onur ve Eda'nın kaptanlık yaptığı kırmızı ve mavi takımlar arasında dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, eleme adayı belirlemek üzere potaya gitmek zorunda kaldı. Peki, MasterChef'te 3. eleme adayı kim oldu? MasterChef Türkiye'de 22 Kasım günü dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Bireysel dokunulmazlık yarışını kim kazandı? İşte, ayrıntılar...

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'te dokunulmazlık oyununu Mavi takım kazandı. Kırmızı takım yarışmacıları ise eleme adayı belirlemek üzere yeniden tezgah başına geçerek yeteneklerini sergiledi.

MASTERCHEF'TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Gecenin bireysel dokunulmazlık yarışını kazanan isim Emre oldu.

MASTERCHEF'TE 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın 3. eleme adayı ve potaya giden ismi Eda oldu.

MASTERCHEF'TE HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

Kaan

Semih

Eda