MasterChef Türkiye'de büyük kavga! Onur ve Semih birbirine girdi!

Yayınlanma: 21.11.2024 - 00:29

Güncelleme: 21.11.2024 - 00:30

MasterChef Türkiye yarışmasında heyecan yine dorukta! Kırmızı ve Mavi takım ikinci dokunulmazlık oyunu için tezgah başına geçecek. Ancak, yayınlanan yeni bölüm fragmanında Onur ve Semih'in kavgası izleyicileri meraklandırdı.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE ONUR VE SEMİH KAVGA MI ETTİ?

Geride kalan sezonlarda da en fazla izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, bu yıl da seyirciyi ekranlara kitliyor. Yarışmanın birçok haftası geride kalırken heyecanlı oyunlar devam ediyor. Yarışma dışında yarışmacıların arasında yaşanan olaylar da seyircinin dikkatini çekiyor! Son olarak yayınlanan fragmanda Onur ve Semih'in kavgası sosyal medyada çok konuşuldu.

ONUR VE SEMİH NEDEN KAVGA ETTİ?

Yayınlanan fragmanda kavga nedeni belli olmazken, Semih'in Onur'a "Boş yapma" dediği ve Onur'un da bu söz üzerine Semih'in üstüne yürüdüğü gözüktü.